Se traba la negociación del tratado de residuos plásticos

Las negociaciones en Corea del Sur para acordar un novedoso tratado internacional sobre la contaminación por plásticos encara este sábado su recta final en situación de bloqueo, y con la amenaza de numerosos países de retirarse por la falta de compromiso de otros.

Desde el lunes, cerca de 200 países están representados en la ciudad surcoreana de Busan tratando de acordar un tratado mundial destinado a combatir la omnipresencia contaminante de los plásticos en el agua, en alimentos, en océanos y en el cuerpo humano.

Pero, los esfuerzos topan con varios puntos de discordia, en particular la idea de reducir la producción de nuevos plásticos y la eliminación progresiva de químicos que son componentes del plástico y se sospecha son perjudiciales para la salud.

Más de 100 países apoyan estas medidas e insisten en que cualquier tratado exitoso debe incluirlas.

Sin embargo, una decena de países, en su mayoría productores petroleros entre los que figuran Rusia y Arabia Saudita, se oponen.

El resultado es que a sólo un día de que la reunión concluya, según el calendario oficial, el proyecto de tratado se mantiene plagado de visiones contradictorias. Y la frustración entre las delegaciones no hace sino aumentar.

“La inmensa mayoría de delegados aquí quieren un tratado ambicioso”, dijo el jefe de la delegación panameña, Juan Carlos Monterrey Gómez.

“Si no hay reducción de producción, no hay tratado. No podemos dejar que unas pocas voces muy ruidosas echen por tierra el proceso”, añadió.

Dispuestos a levantarse

Esta frustración es palpable en la llamada Coalición de Alta Ambición (HAC, por sus siglas en inglés), una alianza internacional de países, entre ellos muchos latinoamericanos, comprometidos con alcanzar objetivos ambiciosos en temas ambientales.

“Somos un grupo grande unido en torno a elementos concretos, y estamos dispuestos a irnos”, dijo a AFP una fuente diplomática de esa alianza, que pidió anonimato.

El diplomático advirtió que la exasperación es tal que “algunos países” se plantean seriamente organizar una votación, haciendo caso omiso del método tradicional de negociación en la ONU, que consiste en buscar un consenso entre todas las partes.

J.M. Bope Bope Lapwong, de la delegación de la República Democrática del Congo, dijo que esta posibilidad se está planteando efectivamente como un “último recurso” para lograr un resultado.

“Si no se puede alcanzar un acuerdo, estaremos obligados a ir a una votación. No podemos hacer todo este viaje y recorrer tantos kilómetros para al final fracasar”, dijo a AFP.

La cuestión urge, y es que actualmente el 90% de los plásticos no se está reciclando. Si se mantiene la tendencia actual, la producción se triplicará para el año 2060.

Las organizaciones ambientalistas han animado a los países más ambiciosos a celebrar esta votación si la negociación sigue bloqueada, y afirman que naciones como Arabia Saudita y Rusia no ofrecieron compromisos durante las conversaciones. Ninguna de estas delegaciones respondió por otro lado a las preguntas de AFP.

“Un puñado de gobiernos (…) están mirando atrás y se niegan a tomar las medidas necesarias para que todos avancemos”, argumentó Graham Forbes, de Greenpeace.

La opción no obstante es arriesgada y podría resultar contraproducente, según varios observadores.

“No queremos salirnos del marco de Naciones Unidas”, dijo en esa línea un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica de Francia.

“Esperamos alcanzar un acuerdo entre hoy y mañana, y esa es la opción en la que estamos focalizados. Pueden ocurrir muchas cosas en 24 horas”, enfatizó.