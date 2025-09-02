Una nueva etapa para la consolidación turística

Una nueva etapa, un verdadero desafío, se le presenta a uno de los sectores económicos más importante para la provincia de Rio Negro. Los decisivos e importantísimos factores de los últimos tiempos se han centrado en lo que significará para el desarrollo provincial todo lo vinculado con la energía, el petróleo, el gas.

Mientras, simultáneamente también lo seguirán teniendo la fruticultura, la minería, la pesca y tantas otras múltiples actividades que tienen su protagonismo esencial.

Pero nos referiremos a lo que es nuestra función como profesionales y expertos, con muchos años de participar de innumerables congresos mundiales, latinoamericanos y nacionales de SKAL –la entidad que nuclea a los profesionales y ejecutivos del turismo del mundo- a la vez que llevar a cabo capacitaciones y talleres, particularmente en el territorio rionegrino.

La decisión adoptada por el gobierno de Río Negro, de transformar totalmente la conducción del turismo desde una óptica más ejecutiva y abriendo su conducción a los privados es un desafío.

Pero las experiencias en Argentina han sido positivas mediante la creación de las llamadas Agencias –una figura desconocida por muchos- que consiste en abrir la participación directa a los involucrados en esa actividad desde el sector privado.

Hacia principios del año 2000 el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, creó la primera de esas organizaciones, la Agencia Córdoba Turismo. Su idea había surgido luego de ser embajador en Brasil y tener una idea directa de lo que ello representaba en el poderoso país vecino.

Y durante muchos años estuvo al frente de ese organismo Alejandro Lastra, nativo de Villa Regina, con quien hemos conversado periódicamente sobre el desenvolvimiento y los resultados logrados con esa figura gubernamental/privada.

Justamente encontrándonos con él en el balneario Las Grutas, cuando se convocó al sector privado para efectivizar esa figura en Río Negro, nos explicó que con las agencias se logra más agilidad y ejecutividad en una función que requiere en muchas oportunidades celeridad.

De ahí que el anuncio y la resolución del gobernador Alberto Wereltineck de crear ATUR –Agencia Río Negro Turismo- abrió expectativas positivas en el sector, compuesto por empresas de turismo, hotelería, gastronomía, transporte, entre otras.

Elegido el especialista para dirigir la ATUR, Diego Piquín, quien está compenetrándose de la organización administrativa de dicho ente, a la vez que deberá ir delineando los próximos pasos a llevar a cabo.

Se trata de un profesional, con una vasta trayectoria, que dirigió durante muchos años con éxito el Emprotur de Bariloche.

Hace pocos días hizo su incursión por la cordillera –Bariloche y El Bolsón- también por Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande.

Pudimos seguir de cerca su paso por la costa atlántica e incluso participamos de un avistaje de ballenas, en Las Grutas, invitados por el experto en esas navegaciones Claudio Barbieri.

Habrá desde el sábado 27 de septiembre -Día Mundial del Turismo- la apertura de la FIT, la Feria Internacional de Turismo que anualmente se realiza en el predio ferial de Palermo. Y allí Río Negro desplegará su accionar promocional sobre sus diversos atractivos turísticos con que cuenta en su territorio.

A la vez la ATUR deberá ir programando –es su función esencial- las importantes promociones futuras.

Entre ellas la decisiva FITUR –Feria Internacional de Turismo- que a mediados de enero de cada año se realiza en el Pabellón de Exposiciones de Madrid.

Este evento adquiere su importancia porque es donde los mayoristas del turismo comienzan sus contactos y promociones para la comercialización anual de la actividad en el mundo.

Recordamos recientes conversaciones con el periodista y directivo de España, Francisco Rivero , quien nos explicó que los gobiernos deben regular las normativas legales para que el turismo discurra de manera correcta en beneficio de la población local y de los visitantes.

Destacó también que las administraciones oficiales deben entender que se debe realizar una amplia y diversa promoción de los destinos turísticos.

Y puntualizó Rivero que los privados y los gobiernos deben realizar una amplia y diversa promoción de sus destinos turísticos. Al respecto, mencionó que es esencial concurrir a las ferias nacionales e internacionales para consolidar la promoción turística.

Sin duda la ATUR paulatinamente ira planificando sus proyectos, incluyendo los programas regionales y municipales del desarrollo turístico. Pero se constituirá también en un apoyo a la faz gubernamental, en otros aspectos como lograr conectividades aéreas y terrestres a los distintos destinos turísticos.

*Licenciada y experto en Turismo.