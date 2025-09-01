Al pie del volcán Tromen se puede tocar la formación geológica Vaca Muerta

Buta Ranquil se da el lujo de tener a la vista la formación geológica Vaca Muerta (Geosenderos)



Eduardo Vega, licenciado en Ciencias Geológicas y organizador de excursiones en el norte neuquino, comentó que su interés por mostrar la región surgió a partir de la pasión por la montaña y el conocimiento adquirido en su formación académica.



“Soy licenciado en geología, trabajé en diferentes lugares y siempre me encantó mi zona, la de los volcanes y las cordilleras”, expresó.

El guía explicó que en Buta Ranquil permanecen huellas de la intensa actividad minera desarrollada a mediados del siglo XX.

Por un lado la atracción por los vestigios de los campamentos mineros y por otro, en los últimos años, adquirió relevancia el mar de Vaca Muerta que, por ser el complejo del volcán Tromen un afloramiento vertical permite observar la formación geológica a pocos centímetros.

“Quedan vestigios mineros, galerías derrumbadas y campamentos abandonados que muestran la intensidad de la explotación”, indicó.

Recordó que la mina Tungar, conocida como la mina de los alemanes, alcanzó una profundidad de casi 200 metros distribuidos en tres niveles.

“La mina Tungar tuvo tres niveles y alcanzó casi 200 metros de profundidad, hasta que debió abandonarse por la presencia de agua”, precisó.

Vega señaló que las caminatas no solo recorrieron antiguas bocaminas, sino que también incluyeron paradas en paisajes singulares, como la laguna Verde o la formación Vaca Muerta, donde es posible observar fósiles de amonites.

Otro punto de interés fue la yesera, donde afloran cristales de cuarzo conocidos como diamantes Herkimer.

El organizador remarcó que la propuesta está pensada para un público amplio y no requiere experiencia previa.

“La caminata se puede hacer a cualquier edad, porque es un sendero de baja dificultad con paradas en paisajes singulares”, aseguró.

Además, comentó que las actividades se programaron mensualmente, con salidas especiales en fines de semana largos.

De esta manera, las huellas mineras y volcánicas del norte neuquino se consolidaron como un espacio de memoria histórica y a la vez como un atractivo turístico accesible, en el que confluyeron la geología, la aventura y la tradición local.

El geoturismo suma una nueva propuesta en el norte neuquino con un debut como el conocer la historia geológica sin intermediarios.

Mar de fósiles de Vaca Muerta

Las excursiones al mar de fósiles de Vaca Muerta son las travesía que invita a recorrer antiguos bancos coralinos y formaciones que datan del Jurásico, donde aún se distinguen moluscos, lirios de mar y amonites fosilizados.

La actividad es organizada por Geosenderos, empresa habilitada por el ministerio de Turismo de la provincia, y parte desde la Oficina de Informes Turísticos de Buta Ranquil, sobre la Ruta 40.

El itinerario contempla el paso por Pampa Tril, las aguas sulfurosas de La Hedionda y el sitio Vega Escalona, hasta internarse en los crestones coralinos que conforman la barrera natural de este sitio paleontológico.

La caminata es de seis kilómetros y durante el trayecto se observan lutitas bituminosas, concreciones minerales y rastros de un mar profundo donde habitaron ictiosaurios, plesiosaurios, cocodrilos marinos y tortugas.

Se recuerda que la ley provincial prohíbe la extracción de fósiles y el objetivo es promover el conocimiento y la conservación del patrimonio paleontológico de Neuquén.

La formación Vaca Muerta un conjunto de rocas sedimentarias depositadas hace unos 150 millones de años, durante el período Jurásico, cuando esta región era un mar rico en vida.



En el complejo del Tromen, se puede caminar y observar la formación Vaca Muerta. Las excursiones rescatan la historia minera y permiten recorrer galerías colapsadas y campamentos en ruinas.