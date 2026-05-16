Vicente López y Planes, mucho más que el autor de la letra del himno

Vicente López de joven

El 11 mayo celebramos el Día del Himno Nacional Argentino y entonces todo nuestro recuerdo va dirigido hacia sus autores, el letrista -escritor y poeta- Vicente López y Planes y el músico Blas Parera, criollo y español, respectivamente.

Mas ello sería una mirada muy mezquina para con el primero de ambos, toda vez que encasillarlo en eso sería soslayar gran parte de nuestra Historia Patria, en cuyos primeros y arduos momentos aquél tuvo una destacada actuación. Allá vamos.

Alejandro Vicente López y Planes había nacido el 3 de mayo de 1784 en la ciudad de Buenos Aires, en el seno del matrimonio compuesto por Domingo López y María Catalina Planes, cursando sus estudios primarios en la Escuela San Francisco, continuando los secundarios en el Real Colegio San Carlos -hoy Colegio Nacional de Buenos Aires- y, tras ello, cursar y egresar con el doctorado en leyes en la Universidad de Chuquisaca.

De regreso al suelo patrio fue designado capitán del Regimiento de Patricios en la Segunda Invasión Inglesa, cumpliendo una destacada actuación en la zona ubicada al norte de la ciudad del puerto, más precisamente en el hoy municipio bonaerense que lleva su nombre, el que fuera impuesto en su homenaje por la destacada labor militar desarrollada en ese sitio, donde, por otra parte, estaba asentada su familia política y fue luego su domicilio.

A raíz y en razón de los episodios bélicos expuestos compuso el largo poema épico “El triunfo argentino”, que exalta y relata los heroicos episodios de entonces, en cuyo verso inicial nos presenta la magnitud de la victoria patria al decir: “Mi trompa es débil, celestial la tuya/por eso teme el acorrerme Clío/mas el triunfo alto de mi Patria amada/al alma inspira ardor desconocido”

Fue activo integrante del bando criollo que en 1810 nos dio nuestra Primera Junta de Gobierno Patrio, participando del Cabildo Abierto del día 22 de mayo, y, al ser expulsados los realistas del Cabildo, fue nombrado Alcalde de Buenos Aires.

Congresal por Buenos Aires en la Asamblea General Constituyente que comenzó a sesionar el capital del territorio del 31 de enero de 1813, en cuyo seno le fue solicitado y compuso la letra de la extensa marcha patriótica, que el 11 de mayo de 1813 fuera oficializada por decreto como nuestro himno patrio.

Formó parte del Congreso de 1824, que nos legó la rechazada Constitución de 1826 y al renunciar Rivadavia fue elegido presidente provisorio, disolviendo el cónclave.

Fue ministro de Manuel Dorrego y tras su fusilamiento se exilió en Montevideo.

Regresa al suelo patrio en 1830, al ser nombrado por Juan Manuel de Rosas Ministro del Tribunal de Justicia.

Un dato curioso lo tenemos en que, pese a formar parte y presidir el grupo que conformó el Salón Literario que se reunía en los altos de la casa de Marcos Sastre, López y Planes no se unió a la generación de 37, permaneciendo fiel a Rosas.

Tras la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852, Justo José de Urquiza lo nombró gobernador de la provincia de Buenos Aires, carácter en el que concurrió a San Nicolás de los Arroyos suscribiendo el 31 de mayo de 1852 el Acuerdo de entonces, firme paso inicial para el dictado de nuestra Constitución Nacional.

Al regresar a Buenos Aires la Legislatura porteña desoye lo pactado y lo destituye, con lo que se inicia la llamada “Secesión de Buenos Aires”.

Pese a que Urquiza lo repuso en el cargo renunció al mismo y se fue a vivir a Paraná. Tras un tiempo regresó a su ciudad natal, en la que falleció el 10 de octubre 1856.

Que todo ello enmarque nuestra respetuosa memoria.

* Miembro de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén. Miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de Vicente López.