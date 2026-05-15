GeoPark busca ingresar al RIGI con una inversión de más de USD 1.000 millones en Vaca Muerta

GeoPark solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar un hub de petróleo no convencional en Vaca Muerta, con una inversión superior a los USD 1.000 millones. El proyecto contempla integrar los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste para multiplicar por más de diez veces su producción actual en un plazo de tres años.

La iniciativa fue presentada en conjunto con Gas y Petróleo del Neuquén y apunta a escalar la producción desde los actuales 1.500 barriles equivalentes diarios hasta alcanzar los 20.000 barriles por día.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, celebró esta noticia en redes sociales: «Nuestra empresa provincial se asocia a la colombiana Geopark en la presentación de un proyecto RIGI para desarrollar un hub de petróleo en vaca muerta con una inversión superior a los mil millones de dólares en los bloques Loma Jarillosa Este (LJE) y Puesto Silva Oeste (PSO)».

NEUQUEN SUMA UN NUEVO PROYECTO RIGI ENTRE GEOPARK y GyP



Nuestra empresa provincial se asocia a la colombiana Geopark en la presentación de un proyecto RIGI para desarrollar un hub de petróleo en vaca muerta con una inversión superior a los mil millones de dólares en los bloques… — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 16, 2026

El plan incluye la perforación de pozos horizontales en modalidad “factoría”, la construcción de una planta central de procesamiento (CPF) en Puesto Silva Oeste y el desarrollo de infraestructura compartida para transporte y evacuación de crudo.

Desde la compañía destacaron que el objetivo del ingreso al RIGI es acelerar el desarrollo que ya está en marcha en la cuenca neuquina y otorgar previsibilidad a las inversiones de largo plazo. “Vaca Muerta es una apuesta estratégica para GeoPark. Tenemos un plan en marcha y bloques con potencial probado”, señaló Ignacio Mazariegos, director de la Unidad de Negocios Argentina de la firma.

La empresa ya inició en marzo la perforación de sus primeros pozos en Loma Jarillosa Este y proyecta invertir entre USD 80 y 100 millones durante 2026 para aumentar la producción hasta los 5.000 o 6.000 barriles equivalentes diarios antes de fin de año.

GeoPark se suma a otros grandes proyectos energéticos presentados bajo el RIGI, en medio del fuerte impulso exportador que busca consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales polos de producción hidrocarburífera de la región.

YPF presentó el mayor proyecto bajo el RIGI: invertirá USD 25.000 millones para potenciar las exportaciones de Vaca Muerta

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el proyecto “LLL Oil”, una iniciativa que contempla una inversión estimada de USD 25.000 millones durante los próximos 15 años y que se convertirá en el mayor proyecto de exportación petrolera de la historia argentina.

El plan, desarrollado íntegramente por la petrolera estatal, apunta a acelerar el crecimiento exportador de Vaca Muerta y consolidar al país como un actor clave en el mercado energético internacional.

«Esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años», señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.