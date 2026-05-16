Bariloche: el Gobierno de Cortés salió en defensa del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental para el cerro Catedral

El área del cerro Catedral tiene 1.920 hectáreas que pertenecen a la Municipalidad de Bariloche. (foto de archivo)

El Gobierno del intendente de Bariloche, Walter Cortés, salió a defender el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental para el cerro Catedral. Afirmó que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, con el apoyo de la empresa Capsa, concesionaria del centro de esquí, proyecta “un ordenamiento histórico” para el área y que “protege el 96% de la montaña”.

Según la información oficial, “el plan garantiza el dominio municipal sobre las tierras, reduce drásticamente (50%) el área de intervención en la base y asegura obras de infraestructura clave, sin costo para la comunidad”.

“Este plan no se presenta solo como el motor de la modernización turística necesaria para Bariloche, sino fundamentalmente como el plan de ordenamiento municipal más riguroso en la historia del cerro”, afirmaron desde el Ejecutivo municipal.

“Establece reglas de juego claras, basadas en ciencia y transparencia, poniendo fin a años de incertidumbre y garantizando que el desarrollo futuro sea ordenado, limitado y para el beneficio real de todos los barilochenses”, indicaron.

Catedral "no tiene parámetros urbanísticos"

La secretaria de Planeamiento municipal, Sofía Maggi, explicó ayer que en el cerro catedral “no hay parámetros urbanísticos vigentes”. “Ese es el problema y el objeto del plan director”.

Por eso, el intendente convocó a Audiencia Pública para el 21 de mayo, con el objetivo de informar los alcances de ese plan que proyecta establecer los parámetros urbanísticos para el cerro Catedral.

Maggi informó que hasta el momento hay 75 personas anotadas para participar como oradores en la audiencia. Dijo que la convocatoria fue impugnada en la justicia por una junta vecinal.

Desde el Gobierno local enfatizaron que “es vital que la comunidad sepa que este plan no aprueba ningún tipo de plano, construcción o proyecto específico”. “Cualquier desarrollo futuro, deberá pasar por todas las instancias regulares de planeamiento y control del Municipio, cumpliendo con los códigos de edificación vigentes. El Plan Director solo fija los límites máximos y los usos permitidos de la tierra”, aclararon.

El Municipio es el dueño de las hectáreas

Señalaron que uno de los mayores logros del Plan Director “es ratificar que el Municipio mantiene el poder de planificar y ordenar, terminando con la arbitrariedad en las decisiones”.

Afirmaron que las 1920 hectáreas del cerro Catedral “pertenecen y seguirán perteneciendo al patrimonio municipal. No existe ningún tipo de privatización”.

Destacaron que el Informe de Sensibilidad Ambiental (ISA) “reduce el área potencial de intervención en la base del cerro de un 9% a tan solo un 4% de la superficie concesionada”. “El desarrollo urbano y turístico (que propone Capsa) se confina mayoritariamente a las zonas que ya han sido intervenidas y modificadas: zonas de baja sensibilidad ambiental”, aseguró el Ejecutivo.

Obras financiadas por la concesionaria

Según el Gobierno local, “toda obra de infraestructura será 100% financiada por la empresa concesionaria en relación a energía (asegurando un suministro seguro y suficiente), saneamiento y agua, sin ningún costo para la comunidad”.

“En estas obras, se establece como prioridad el uso de sistemas tecnológicos de punta que superan ampliamente los estándares actuales. La empresa concesionaria deberá certificar que existen estas redes y la vialidad necesaria para soportar cualquier desarrollo, evitando sobrecargar los servicios de la ciudad. Un beneficio fundamental de esta exigencia es que la nueva infraestructura energética mejorará sustancialmente el abastecimiento a las zonas sur y oeste de la ciudad”, aclararon en el comunicado.

“La modernización del Catedral es esencial para que Bariloche siga siendo un destino líder, lo que asegura empleo local y estabilidad económica”, recalcaron.

Otro punto de vista

“La principal preocupación pasa por el otorgamiento de parámetros urbanísticos y capacidad constructiva sobre tierras públicas estratégicas, sin que hasta el momento se haya explicado claramente bajo qué figura jurídica concreta se pretenden ejecutar esos desarrollos. Nadie dice nada al respecto”, opinó la arquitecta Alicia Albandoz, que integra la conducción del Colegio de Arquitectos local.

“Si efectivamente no existe posibilidad de venta, privatización o aprovechamiento inmobiliario, entonces surge una pregunta central: ¿para qué se otorgan esos indicadores urbanísticos y quién obtendrá finalmente el beneficio económico derivado de ellos?”, se preguntó la arquitecta.

“¿Quizás el Municipio considera que una futura modificación de la Carta Orgánica podría permitir avanzar sobre el principio de inalienabilidad vinculado al Cerro Catedral?”, planteó.

En su opinión, “más allá de quién conserve formalmente la titularidad de la tierra, el debate de fondo pasa por evitar mecanismos que, en los hechos, puedan terminar consolidando procesos irreversibles de apropiación económica y urbanización intensiva sobre un área de enorme valor ambiental, paisajístico y simbólico para todos los barilochenses”.



