Orazi descartó versiones sobre posible renuncia a la intendencia

El intendente de Regina, Marcelo Orazi, desmintió las versiones que surgieron en las últimas horas sobre una posible renuncia al cargo o un pedido de licencia por enfermedad; y dijo desconocer el origen y sustento de los rumores.

Orazi sostuvo que se trata de una "fake news" las versiones que en las últimas horas comenzaron a circular por las distintas redes sociales que presentaría en principio presentaría un pedido de licencia en el cargo y que sería reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante, con la intención de alejarse del cargo.

"Es una fake news, tengo mandato hasta diciembre de 2023 y lo voy a cumplir. Tengo que aclarar que me siento muy bien; según los rumores es que tenía algún tipo de problema médico; me siento bien físicamente y muy bien anímicamente; estoy encantado de ser intendente de Villa Regina y por todos los medios voy a tratar de hacer la mejor gestión posible y llegar al final de mi mandato", enfatizó el jefe comunal reginense para descartar las versiones.

Orazi aprovechó la firma de un convenio entre el municipio local y la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia para la puesta en marcha en la ciudad de programas destinados a fomentar y difundir la actividad cultural local, para aclarar la situación que se generó a partir de los rumores.

Insistió que "no deja de ser una fake news, lo que no mata fortalece dicen. Ayer he recibido de mucha gente el apoyo para que siga y no deje el cargo. Me vendrían bien unas vacaciones, es cierto, pero por el momento no me las puedo tomar".

Por otra parte, el intendente local dijo desconocer los motivos que dieron origen a las versiones sobre un posible alejamiento del cargo; al tiempo que remarcó que "estamos avanzando en la gestión del municipio con distintas acciones".

"Necesitaba aclarar esta situación. Creo que estas versiones tienen la intención de molestar o no tener donde buscar alguna cuestión local para hacer daño. Entiendo que estos rumores son difícil de parar, y creer qué es real y que no es real es muy complicado. Hace unos días también se había publicado que había organizado el cumpleaños de un funcionario en una chacra; y tiraron tanto que algunas personas lo creen", agregó.

Finalmente enfatizó que "en lo personal no me afecta, estoy acostumbrado, tiene una intencionalidad política, no tiene otra cuestión que esa"