Otoño, la estación más linda de la región

¿Es el otoño la estación más linda en la región? Para mí, sí; aunque como dice el dicho: “contra gustos, no hay disputa”. Resulta prodigiosa la transformación del paisaje en los valles del norte patagónico. La paleta de colores que nos regalan los árboles, especialmente en el inicio de la estación es infinita, verdes, amarillos, ocres, marrones y todas las variedades intermedias que por torpeza cromática no puedo referir.

La estación comienza con el equinoccio de otoño, que no siempre coincide con el 21 de marzo, y marca que en esa fecha el día y la noche duran exactamente lo mismo. Al parecer nuestra palabra proviene del latín tardío “autumnus”, que significaba algo así como: “llegada de la plenitud del año”; seguramente porque marcaba el final del ciclo de la naturaleza, también porque muchos productos se cosechaban durante el otoño. Por eso la luna llena más cercana al inicio del otoño es llamada en muchos lugares “luna de cosechas” por su brillantez que permite trabajar aun de noche.

Desde hace un tiempo se celebra el 21 de marzo el día de la poesía, (con toda la polémica que suponen los “días de…”), en el supuesto caso de que la poesía tuviese un día. Pero es bueno recordar algunos versos de poetas insignes dedicados al otoño.

El primer poeta que viene a mi memoria es Homero y la “Ilíada” y aquel verso único. “como las generaciones de las hojas, así la de los hombres”; también Neruda y su célebre poema N°6: “Te recuerdo como eras en el último otoño./Eras la boina gris y el corazón en calma. /En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. / Y las hojas caían en el agua de tu alma.” La inconfundible María E. Walsh le dedicó una de sus canciones a, “El señor otoño” que andaba haciendo travesuras: “A los arbolitos de la plaza/ un sobretodo de oro les compró, / y pintó la tarde con mostaza/ aunque el sol le decía que no”. Y Mario Benedetti nos dice: “Aprovechemos el otoño/ antes de que el invierno nos escombre/ entremos a codazos en la franja del sol/ y admiremos a los pájaros que emigran…”.

Eso don Mario, aprovechemos el otoño.

