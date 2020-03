Otra vez los choferes paralizaron el transporte público en Roca

Los trabajadores de la empresa 18 de Mayo volvieron a paralizar el transporte público de pasajeros en Roca. “Hubo un compromiso de depositar los sueldos pero no recibimos ni un solo peso en nuestras cuentas bancarias y es por eso que volvimos a la medida de protesta”, dijo uno de los referentes del gremio UTA con respecto al pago de los salarios.

Los trabajadores revelaron que ayer hubo un compromiso de los representantes de la empresa 18 de Mayo de depositar los sueldos adeudados correspondientes al mes de febrero pero aclararon que nadie recibió el dinero.

“Decidimos volver a las retenciones de servicios hasta que nos paguen los sueldos“, dijo Patricio Sandoval de UTA esta mañana.

Muchos vecinos se contactaron con la redacción de este medio indignados por la falta de transporte. “Otra vez no pasó el colectivo y me tuve que tomar un taxi que me sale mucho más caro”, se quejó una vecina que trabaja en la zona céntrica y vive en barrio Nuevo.

Gloria, una vecina de Stefenelli se mostró indignada: “dejan a los pibes sin transporte y en pampa y la vía. Con lo que sale pasaje”.