Las internas y la presión de aliados frenan cuatro proyectos clave del Gobierno en el Senado

La sesión del Senado había pasado a un cuarto intermedio y, mientras algunos aprovechaban para escaparse a almorzar, Patricia Bullrich intentaba salir del pantano en el que habían entrado los pliegos judiciales. En una cumbre improvisada en un salón contiguo al recinto, la jefa del bloque oficialista notó que los aliados empezaban a caerse y apeló a un último recurso para descomprimir tensiones: quitó del temario el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

La decisión, que más tarde fue ratificada en el recinto, fue un síntoma más de las dificultades que está encontrando La Libertad Avanza para avanzar con su agenda parlamentaria en el Senado. Las internas a cielo abierto en el oficialismo complican las negociaciones con sus socios parlamentarios, que a su vez presionan con modificaciones o gestos para las provincias en cada proyecto que se somete a discusión.

Cuatro leyes clave del Gobierno se traban en el Senado

La ley de propiedad privada, ideada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llegaba al recinto con fórceps. Aunque ya se habían hecho modificaciones, en los bloques afines reclamaban más tiempo para retocar el texto, que incluye reformas de alto calibre como la liberación absoluta para la compra de tierras por parte de particulares extranjeros, y desalojos exprés para los inquilinos en mora.

No fue la única iniciativa de Sturzenegger que se frenó esta semana en el Senado: el oficialismo también tuvo que levantar el plenario de comisiones donde iba a dictaminarse la Ley Hojarasca, que deroga unas 70 leyes obsoletas. Una de las trabas fue que la UCR objetó, particularmente, la derogación de la Ley 25.750 de Bienes Culturales, que allanaría el camino para la privatización de la empresa ARSAT.

Por otra parte, en La Libertad Avanza admiten que no están los votos para aprobar los cambios en Zonas Frías, que implican un recorte en los subsidios al gas con un alto impacto en Córdoba. Como contó La Voz, también en el radicalismo aparecieron rebeliones que complican los planes oficiales. A su vez, los gobernadores del Norte redoblan la presión para llevarse, como contrapartida, descuentos en la tarifa de energía eléctrica.

El último martes, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) se reunieron con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Los mandatarios le reiteraron al funcionario el reclamo por las Zonas Cálidas, que ya había formado parte de las negociaciones en la Cámara de Diputados pero sin resoluciones concretas. Asimismo, demandaron avanzar en la infraestructura necesaria para que se conecte el gas natural al NOA y al NEA.

Esas preocupaciones chocaron con la prioridad de Santilli, que es salir a la caza de votos para la reforma electoral, el cuarto gran tema que está frenado en el Senado. El ministro quiere acelerar los consensos alrededor del futuro de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), pero las urgencias de las provincias son otras.

El Gobierno sabe que no tiene los votos para eliminar las PASO y está evaluando alternativas, como primarias optativas en lugar de obligatorias. En el Senado, Bullrich se fijó un objetivo ante los bloques aliados: cerrar un texto durante estos dos meses, que estarán consumidos por el Mundial de Fútbol y el receso invernal.

Por lo pronto, el Senado aprobó el jueves una preferencia para la Ficha Limpia: significa que, una vez que el tema tenga dictamen, se votará en la próxima sesión que haya. Fue un punto a favor para el PRO y la UCR, que reclaman escindir de la reforma electoral el proyecto para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos. La Casa Rosada pretendía mantener todo en un único paquete, pero la presión fue mayor.

En medio de estas complejas negociaciones, el Gobierno no para de enviar proyectos y en el Senado se generó un cuello de botella. Están en la cola temas tan diversos como la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, la ley de prevención de la ludopatía y una nueva Ley de Sociedades. Bullrich todavía no tuvo margen para largar esos debates.

En cambio, decidió arrancar la discusión sobre un tema relevante para provincias como Córdoba: la nueva regulación de los biocombustibles. Ya se realizó un primer plenario de comisiones donde el secretario de Coordinación de Energía de la Nación, Daniel González, defendió el proyecto de la jefa del bloque oficialista. Expusieron cámaras empresarias y en una próxima reunión asistirán más.

Mientras tanto, el último jueves ingresaron nueve pliegos más para cubrir vacantes en la Justicia (siete en Capital Federal, una en Rosario y otra en Chubut), y el martes 9 se realizará una nueva audiencia pública en la Comisión de Acuerdos con siete candidatos (seis para la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal y uno para un juzgado de primera instancia en San Juan).

Corresponsalía Buenos Aires