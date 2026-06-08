Gustavo Gennuso fue designado por la CNEA como presidente una fundación médica de Bariloche

El exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, presidirá el Consejo de Administración de fundación Intecnus, un cargo ad honorem designado por la CNEA. Archivo

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) designó al exintendente de Bariloche, el ingeniero nuclear Gustavo Gennuso como presidente del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus, el centro de medicina nuclear y radioterapia en el que participa el organismo nacional.

La designación fue firmada por el presidente de la CNEA Martín Porro, quien además de Gennuso nombró a otros representantes por el organismo en el Consejo de Administración de la institución de Bariloche, cuyo trámite debe formalizarse con la renovación de autoridades.

Gennuso es ingeniero nuclear de profesión, egresado del Instituto Balseiro, fue trabajador de la CNEA y participó del desarrollo de los reactores nucleares fabricados por Argentina en Argelia, Irán y Egipto. Actualmente se encuentra jubilado y lidera la fundación MAPA, que trabaja en gestión de políticas públicas.

En el ámbito político, el exintendente de Bariloche entre 2015 y 2023, integró las filas de Juntos Somos Río Negro, actualmente distanciado del partido y del gobernador Alberto Weretilneck. No se conoce alguna vinculación con el gobierno de Javier Milei, por eso su nombramiento generó sorpresa en el ámbito político.

Diario RÍO NEGRO pudo confirmar el nombramiento de Gennuso como presidente del consejo de la fundación Intecnus de Bariloche, que tiene un modelo de gestión particular integrado por la CNEA, la fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza (Fuesmen) y la fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN).

Desde el origen de Intecnus, la fundación que administra el centro de medicina nuclear estuvo presidida por Fernando Quintana y la parte operativa es llevada adelante por la gerencia general, con el aval del consejo.

Gennuso en la práctica presidirá un cuerpo de 14 miembros (entre titulares y suplentes), de los cuales la CNEA nombra a la mayoría y define la presidencia. También las fundaciones Fuesmen y FCDN designan sus representantes en el Consejo de Administración. Los cargos son ad honorem.

Entre los nuevos designados por la CNEA está el exviceministro de Salud del gobierno de Mauricio Macri, el médico Néstor Pérez Baliño, que ejercerá como secretario de la fundación de Bariloche; y el investigador y docente Mauricio Sica como vicepresidente. También la asesora legal y directora Ejecutiva del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur), Natacha Vázquez, quien fue trabajadora de la CNEA y tuvo un cargo ejecutivo en Intecnus, nombrada por el titular de la CNEA como secretaria suplente.

Formalmente resta concretar la renovación de autoridades para que entre en funciones el nuevo presidente y otros miembros del Consejo de Administración.