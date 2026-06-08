El frío se hace sentir en Neuquén y Río Negro: niebla y heladas marcan el inicio de la semana en el Alto Valle y la cordillera
El Servicio Meteorológico Nacional adelantó cómo será el pronóstico del tiempo de este 8 de junio para ciudades como Neuquén, Roca, Bariloche y Villa La Angostura.
Inició la semana y regresaron las bajas temperaturas. Este lunes, algunas ciudades amanecieron con una intensa niebla que complicó la visibilidad en rutas y calles, a esto se le sumó el factor del frío ya que la temperatura mínima, en algunos sectores, se ubicó por debajo de los 0°C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles de cómo será la jornada en la región del Alto Valle y la cordillera.
El pronóstico de este lunes para el Alto Valle y la cordillera
Alto Valle
- General Roca : Se espera una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 2°C. Durante la mañana el cielo estará cubierto con neblina, registrando 2°C y vientos de 13-22 km/h del norte. Hacia la tarde estará parcialmente nublado con 12°C y vientos moderados de 23-31 km/h del sur. Por la noche se presentará mayormente cubierto con una marca térmica de 10°C y vientos de 13-22 km/h del sur. No hay probabilidad de precipitaciones (0%) ni ráfagas reportadas para todo el día.
- Neuquén: La jornada registrará una máxima de 12°C y una mínima de 2°C. La mañana iniciará algo nublada con 2°C y vientos de 13-22 km/h del norte. En la tarde el cielo continuará algo nublado, alcanzando los 12°C con vientos de 23-31 km/h del sur. La noche cerrará con un cielo mayormente cubierto, una temperatura de 10°C y vientos leves de 7-12 km/h del suroeste. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0% y no se esperan ráfagas.
Cordillera
- Villa La Angostura: Se anticipa un ambiente frío con una máxima de 8°C y una mínima de 4°C. Por la mañana se prevé un cielo algo nublado con 4°C y vientos de 7-12 km/h del este. Durante la tarde estará parcialmente nublado, llegando a los 8°C con vientos prácticamente calmos de 0-2 km/h del noreste. Hacia la noche el cielo se presentará mayormente cubierto con una temperatura de 6°C y vientos de 7-12 km/h del sureste. No hay probabilidad de lluvias (0%).
- Bariloche: La ciudad cordillerana tendrá una máxima de 8°C y una mínima de 5°C. La mañana comenzará con cielo algo nublado, una marca térmica de 5°C y vientos de 7-12 km/h del este. En la tarde continuará parcialmente nublado con una temperatura de 8°C y vientos calmos de 0-2 km/h del noreste. La noche finalizará con cielo mayormente cubierto, una temperatura de 6°C y vientos leves de 7-12 km/h del sur. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día.
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