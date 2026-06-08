El frío se hace sentir en Neuquén y Río Negro: niebla y heladas marcan el inicio de la semana en el Alto Valle y la cordillera

Inició la semana y regresaron las bajas temperaturas. Este lunes, algunas ciudades amanecieron con una intensa niebla que complicó la visibilidad en rutas y calles, a esto se le sumó el factor del frío ya que la temperatura mínima, en algunos sectores, se ubicó por debajo de los 0°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles de cómo será la jornada en la región del Alto Valle y la cordillera.

El pronóstico de este lunes para el Alto Valle y la cordillera

Alto Valle

General Roca : Se espera una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 2°C . Durante la mañana el cielo estará cubierto con neblina, registrando 2°C y vientos de 13-22 km/h del norte. Hacia la tarde estará parcialmente nublado con 12°C y vientos moderados de 23-31 km/h del sur. Por la noche se presentará mayormente cubierto con una marca térmica de 10°C y vientos de 13-22 km/h del sur. No hay probabilidad de precipitaciones ( 0% ) ni ráfagas reportadas para todo el día.

Se espera una temperatura máxima de y una mínima de . Durante la mañana el cielo estará cubierto con neblina, registrando y vientos de del norte. Hacia la tarde estará parcialmente nublado con y vientos moderados de del sur. Por la noche se presentará mayormente cubierto con una marca térmica de y vientos de del sur. No hay probabilidad de precipitaciones ( ) ni ráfagas reportadas para todo el día. Neuquén: La jornada registrará una máxima de 12°C y una mínima de 2°C. La mañana iniciará algo nublada con 2°C y vientos de 13-22 km/h del norte. En la tarde el cielo continuará algo nublado, alcanzando los 12°C con vientos de 23-31 km/h del sur. La noche cerrará con un cielo mayormente cubierto, una temperatura de 10°C y vientos leves de 7-12 km/h del suroeste. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0% y no se esperan ráfagas.

Cordillera