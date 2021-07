PAE planifica un ambicioso plan para Cerro Dragón

Uno de los principales anuncios que hizo Pan American Energy (PAE) en las Octavas Jornadas de Energía que organiza del diario Río Negro fue el ambicioso proyecto que prepara para Cerro Dragón.



El imponente yacimiento convencional de la Cuenca del Golfo San Jorge podría sumar más de 220 pozos nuevos en 2022.



Todavía no está cerrado, pero es el plan de inversión que planifica y que se definirá en los próximos meses Danny Massacese, Upstream Managing Director de la firma, precisó que sí se aprueba serán 220 perforaciones en ese bloque que hoy cuenta con siete equipos de perforación y 18 de workover. Agregó que podrían llegar a 21 equipos de terminación.



“Estamos previendo perforar 220 en Cerro Dragón, todavía no está cerrado. Si finalmente concretamos ese plan eso significa que vamos a tener que hacer un ramp up de equipos de perforación y equipos de terminación. Hoy tenemos siete equipos de perforación”, detalló Massacese en exclusiva para Energía On.



El gigante Cerro Dragón, ubicado entre Chubut y Santa Cruz, es uno de los yacimientos convencionales más importantes del país. Con una superficie que abarca 3.400 kilómetros cuadrados suma más de 70 años aportando producción. Inicialmente fue operado por YPF a partir de 1958 y PAE tomó las riendas en 1997.



Si bien se trata de un enorme bloque productor de petróleo, también cuenta con una buena producción de gas natural.



Massacese destacó que a pesar del gran impacto que generó la pandemia en 2020, PAE mantuvo un nivel de actividad muy cercano a lo planificado antes de la irrupción del coronavirus en el mundo.



El yacimiento del Golfo San Jorge fue uno de los primeros en reactivarse a mediados de junio del año pasado, apenas un par de meses después del inicio del aislamiento,



A mediados de junio, ya con los primeros signos de reactivación, PAE levantó 15 equipos de workover. También sumó un equipo de fractura y otro de reparación de pozos.



Pero los planes de PAE no se limitan solo a Cerro Dragón, ya que Massacese también señaló que sumarán alrededor de 40 pozos para yacimientos de la Cuenca Neuquina.