El 40% de los inquilinos tuvo problemas para pagar el alquiler en abril

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, dijo hoy que la cantidad de personas en dificultades para pagar el alquiler en Capital Federal será mayor en mayo, tras un 40% de afectados estimado en abril, y opinó que la prohibición de desalojos deberá regir por un plazo mayor a los 180 días.

"Es un dato preocupante y nos sorprendió que sea tan alto el número de dificultades para pagar el alquiler en abril, en torno al 40% de los inquilinos. Suponemos que en mayo va a ser un poco más grave", dijo Muñoz en diálogo con La Red.

En ese contexto, el directivo de la federación señaló que "la intención es seguir con la medida de que se suspendan los desalojos y se congelen los precios de los alquileres".

El pasado 29 de marzo, el Gobierno dispuso a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses, en el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico ante la crisis por el coronavirus.

Por otra parte, Muñoz dijo que "más de 50% de los inquilinos no recibieron el CBU para transferir el alquiler". "Esto es evasión. No querer pagar impuestos", añadió en alusión a la conducta de los dueños de viviendas que no declaran los contratos de alquiler.

"En Argentina 9 millones de personas viven en viviendas alquiladas, en la Ciudad de Buenos Aires un 40% de la población alquila. Esto crece año tras año, hay cada vez menos gente propietaria" detalló Muñoz.

"Hoy la urgencia es que la gente no quede en la calle y para eso el decreto suspende los desalojos. Para después de octubre, nuestra intención es que se vote la Ley de Alquileres apenas abre el Congreso y se congelen los precios de los alquileres para un tiempo más largo", indicó.

"Las reglas las fija el mercado unilateralmente, va a haber un estallido respecto del acceso a la vivienda (...) Va a haber inquilinos sobreendeudados y no van a poder pagar en octubre tampoco", sostuvo Muñoz.

"Sobre expensas habría que haber tomado alguna medida porque hay gente, un jubilado o alguien que no puede trabajar y que tiene su casa pero no llega a pagar expensas en este momento", concluyó.

Agencia Télam.