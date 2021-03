Pandemia: Bariloche prorrogó la emergencia hasta el 3 de junio

Bariloche prorrogó la emergencia económica, social y de servicios por la pandemia hasta el 3 de junio. La iniciativa fue aprobada por mayoría del oficialismo hoy al mediodía en la sesión del Concejo Municipal. El bloque del Frente de Todos votó en contra. "Con una prórroga no solucionamos las malas gestiones", arremetió la concejal Roxana Ferreyra.

“Si bien la situación fue cambiando y se fue avanzando, todavía estamos ante un escenario no favorable, según el criterio y análisis de diferentes áreas del gobierno nacional, provincial y local”, esbozó el concejal de Juntos Somos Bariloche, Carlos Sánchez, durante el debate.

Aclaró que a nivel ya rige el decreto de necesidad y urgencia que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre. “Nosotros no pretendemos una prórroga tan extensa. La idea es ir viendo en el tiempo cómo se va desarrollando”, resumió.

Planteó que, en la primera declaración de emergencia se creó una comisión de seguimiento respecto de las facultades al Poder Ejecutivo “para implementar medidas rápidas a fin de garantizar la atención social y de servicios a través de adquisiciones de bienes y servicios para atender la emergencia”.

“Ese punto -indicó-, junto con la adquisición directa de bienes, servicios y equipamiento, lo estamos modificando. Se mantiene la posibilidad de suscribir convenios con instituciones públicas y privadas para dar respuestas”.

El concejal del oficialismo recalcó la compra de módulos alimentarios para familias vulnerables, a partir de la pandemia. “En ese momento, fue necesario dar respuesta rápidamente con las compras directas de insumos. Con el pasar de los meses, recibimos un apoyo importante del gobierno provincial así que no hubo necesidad, a partir de mitad de año en delante, de hacer tantas compras. No quiere decir que a futuro no haya que reverlo”, advirtió.

Consideró que “no estamos en una situación normal. De hecho, hoy hubo una reunión del presidente con los gobernadores con medidas de restricción que se pueden empezar a dar teniendo en cuenta el temor de segunda ola”.

Al pedir la palabra, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Julieta Wallace, argumentó por qué votarían en contra de la prórroga. “Cuando declaramos la emergencia, la foto de la ciudad era otra. Fue prorrogándose de manera reiterada hasta el 5 de marzo. Ya en diciembre, teníamos dudas pero entendimos que estábamos en vísperas de la temporada y no sabíamos cómo la ciudad iba a hacer frente al ingreso de turistas”, expresó.

Cuestionó que las reuniones de la comisión de seguimiento no se concretaron, excepto un encuentro 15 días atrás, a pedido de la oposición. “Allí, el jefe de Gabinete dio algunos números asociados al gasto del Ejecutivo en la pandemia”, dijo.

Se mencionó 75 millones de pesos para la compra de módulos alimentarios y 136 mil dólares para adquirir un camión recolector -con fondos del canon del cerro Catedral-, entre otros.

“Fue un error incluir eso como gasto dentro de la pandemia, al igual que 30 millones de pesos para la compra de computadoras. ¿Por dónde pasa la emergencia? La virtualidad era necesaria. Pero me permito no estar de acuerdo con ese gasto en el marco de una pandemia. También se gastó 16 millones de pesos por contratación directa en una empresa especializada en señalización vial”, detalló y mencionó la contratación de personal político.

“Cuando vemos los gastos que se van realizando, nos indica que hay disponibilidad de recursos efectivos. Es cierto que Nación y provincia han prorrogado la emergencia pero están atadas a la emergencia sanitaria”, objetó Wallace.