Para Alfaro, Soldano jugó de extremo y Tevez lo desilusionó

El ex entrenador xeneize, Gustavo Alfaro, vuelve a posicionarse en el ambiente futbolero. Mientras suena para dirigir Colo Colo de Chile, dio una nota a la web de TyC Sports.

Dejó varios títulos sobre el paso por Boca y su gestión al frente del equipo. Entre algunas perlitas, sostuvo que, en los partidos contra River en el Monumental, Franco Soldano no jugó de 8, como la mayoría del público considera, sino que fue extremo.

Gustavo Alfaro: "Con River, Soldano jugó de extremo, no de volante". pic.twitter.com/twYNc0WXGT — TyC Sports (@TyCSports) March 18, 2020

Además dijo que ‘‘dirigir a Boca es como hacerlo todos los días con la selección argentina. Entre al club con 56 añosy me fui con 82’’.

Al mismo tiempo, Alfaro se mostró desilusionado con Carlos Tevez: ‘‘No me enojó, me desilusionó. Porque Tevez, fue al que más respeté desde un principio. Fue al único jugador que le fui a decir que lo iba a sacar. No me acuerdo en qué partido fue que iba a jugar Mauro y que si lo hacía (de avisarle) era por respeto a su trayectoria. No puedo andar explicándole a 30 personas por qué juegan o no; si querés venir a pedirme explicaciones, yo hablo con todo el mundo’’.