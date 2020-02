Para el fiscal Delgado, las posibles renuncias de jueces serían "una oxigenación"

El fiscal federal Federico Delgado consideró hoy que las renuncias en el Poder Judicial que podrían producirse en caso de que prospere la iniciativa para modificar las jubilaciones del sector "serían una oxigenación que no vendría mal" y evaluó que esos eventuales retiros son "parte del juego de la democracia".





"No me parece un problema que haya renuncias, que serían una oxigenación que no le vendría mal al Poder Judicial; además, si se producen porque hay jueces en condiciones de jubilarse, es parte del juego de la democracia", expresó el fiscal en diálogo con la radio El Destape.

En ese sentido, Delgado agregó que "las renuncias obligarían a reformar el Consejo de la Magistratura para agilizar los concursos y, si consultan a las bases, estarían contentas si hay posibilidad de concursar por los cargos".

"Esta discusión da pie a discutir una sociedad más equitativa, porque hay una mirada en la que el juez debe estar separado de la comunidad para poder impartir justicia, algo que está sospechado, pero las jubilaciones de jueces y fiscales es una de las desigualdades que tiene la sociedad", añadió.

En tanto, Delgado resaltó que "la discusión de las jubilaciones hay que darla en el Parlamento" y expresó que "sería muy bueno que el domingo (en el inicio de sesiones ordinarias de este año) el Presidente anuncie una reforma judicial".