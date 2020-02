Para evitar la invasión

Puerto del Este

Venezuela, Cuba, Nicaragua son mal mirados por los EE.UU. porque pretenden ser soberanos, eso molesta al país del norte.



Trump, luego de zafar del juicio político, recibió en el pleno de su Congreso al “mequetrefe” del diputado venezolano Guaidó que pretende tomar el gobierno de su país, habiéndolo reconocido -Trump- como presidente legitimo de Venezuela, recibiendo al homenajeado; un gran aplauso…



Evidentemente el Pentágono -que planea toda invasión de los EE.UU, habrá entregado ya los planes a Trump para atacar a Venezuela con la colaboración de Colombia, su gobierno y las siete bases que la Sexta Flota tiene en ese país. Ante tales amenazas el presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro, ha procedido (R.N. pág. 12 del 30 de enero ppdo.) a entrar en tratativas con las corporaciones de Rusia Rosnet, de España Repsol y de Italia Enri SpA, de manera cubrir parte de las espaldas de su pueblo ante evidentemente la amenaza de los EE.UU.



Evo Morales les echó la embajada, la DEA, el FBI, etc. y tiene litio, gas y petróleo, con cero deuda exterior y una inflación anual de apenas el 1,5%, a su pueblo con significativos indices de justicia social etc. Impusieron a esta señora que no hay dudas fue puesta por las FF.AA. traidoras, en las que EE.UU. está detrás, parecido a lo que nos ocurrió en el 55, cuando las FF.AA. de nuestro país bombardearon la Rosada y la Plaza de Mayo. No fue el pueblo que lo sacó a Perón, fueron los estadounidenses como en Bolivia ¿y por qué fue? porque Perón le echó a su embajador Braden por inmiscuirse.

No quiero ni pensar en cómo actuará Norteamérica cuando Fernández quiera negociar el pago de la deuda. No olvido que tenemos litio, gas y petróleo y granos. Seguramente querrán colocar las cuatro bases de la Sexta Flota tal cual Macri les ofreciera.



Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429