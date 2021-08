Para la fiscalía, hay pruebas para condenar al piloto de los vuelos clandestinos entre Neuquén y Bahía

El fiscal federal del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura, José Nebbia, aseguró que el juicio que está en su etapa final, aportó mucha prueba nueva para sostener la culpabilidad de los 15 jefes militares que son juzgados por las desapariciones forzadas, homicidios, torturas y violaciones ocurridas en junio de 1976.

A partir del 11 de agosto las defensas de los acusados presentarán sus testimonios ante el Tribunal Oral Federal, integrado por Alejandro Cabral, Alejandro Vidal y Simón Bracco. Los jueces aún no contestaron el planteo defensista de llevar a cabo una inspección ocular en el avión que se usó para los vuelos clandestinos en los que trasladaron, en grupos, a las y los desaparecidos de Neuquén, tres meses después de producido el golpe.

“Los testimonios han sido muy ricos, y sigue surgiendo mucha información en los debates, lejos de la creencia de que está todo dicho, encontramos nuevos detalles no sólo en los testimonios de los sobrevivientes, sino en familiares”, sostuvo Nebbia.

En el séptimo tramo de debate oral, Nebbia destacó como trascendente el aporte de hijas e hijos de desaparecidos, que antes no habían sido convocados. “La contracara es que a medida que pasa el tiempo, nos perdemos de voces de sobrevivientes y de familiares que vamos perdiendo, ya sea porque no están en condiciones, ya sea porque fallecieron”, reconoció.

Agregó que se confirmó el rol de los acusados en los hechos denunciados por cada una de las 20 víctimas por las que se lleva a cabo este proceso.

Consultado por la pericia del avión solicitada por las defensas, informó que aún no hubo definición del TOF. El avión que fue pilotado por el acusado Juan José Capella (uno de los 15 procesados) en los distintos vuelos Neuquén – Bahía Blanca está en Campo de Mayo sujeto a pericia judicial. Uno de los equipos de defensoras, solicitó el traslado a la región como parte de la prueba en este séptimo juicio.

“Neuquén y Bahía estaban relacionados” en el circuito represivo, analizó el fiscal. Agregó que así como se ventiló en las audiencias la conexión previa de persecución de aparatos represivos tanto en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) como en la Universidad Nacional del Sur (UNS), “hay mucha prueba documental y fuerte sobre este piloto del V Cuerpo” del Ejército, siempre conectado (por zoom) en las audiencias.

Nebbia agregó que la acusación al comandante retirado Capella es otro de los aspecto saliente del juicio. Detalló que en la Argentina, sólo en la causa Esma – unificada y en el juicio Campo de Mayo por los vuelos de la muerte, hay acusados involucrados en el traslado aéreo de desaparecidas.

De Capella están registrados muchas comisiones de vuelos en su legajo personal en las mismas fechas en las que ls víctimas secuestradas en Neuquén, Cutral Co y Cinco Saltos fueron subidas a un avión desde Neuquén (de noche y encapuchados) hacia el centro clandestino de Bahía.

“Parte de la estrategia planificada fue la impunidad; la trampa en la que nos quieren hacer caer (las defensas), es si vieron al piloto o no –insistió Nebbia- por qué los secuestros no fueron de día y con orden judicial, ni a cara descubierta, sino de noche, tabicados y encapuchados los secuestradores. Hay prueba de que colaboró para ser parte y llevarlos a la tortura”, analizó.

Finalmente el fiscal recordó que en este séptimo tramo del juicio, las mujeres que sufrieron abuso sexual pudieron exigir que a las torturas cometidas, se les agregue la imputación por violación. “Es la primera vez en esta jurisdicción que se va a acusar en un debate oral y público por los delitos sexuales en dictadura. E inclusive con ampliación de la acusación de delitos a los que fueron sometidas las mujeres fueron sometidas las mujeres”, reafirmó.