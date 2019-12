Para Pichetto, "fue una decisión errónea haber dejado entrar al país a Evo"

El ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, el ex senador peronista Miguel Pichetto, opinó hoy que "no es bueno para la relación con Estados Unidos y con Brasil haber dejado entrar" al ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien está "haciendo política" desde Argentina "intentando intervenir en un proceso de un país vecino".

Pichetto declaró a la radio La Red que le "preocupa" la política internacional del Gobierno de Alberto Fernández porque "el lugar en donde se pare la Argentina es importante para ayudar a resolver los temas que tiene el país".

"El mundo bolivariano en Argentina no conviene", remarcó. En este sentido, se preguntó "si (el presidente de Venezuela), Nicolás Maduro, manda a una nueva embajadora, ¿qué hacemos? ¿Se la reconoce? ¿O mantenemos el reconocimiento" a Juan Guaidó, el presidente encargado designado por el Parlamento, de mayoría opositora.

Por otra parte, dijo que le parece "razonable" la propuesta de establecer un "dólar turista", con un valor del 30% por encima de la cotización para compras con tarjetas de crédito y débito en el extranjero, ya que "uno de los objetivos es cuidar las reservas (en divisas del Banco Central) y alentar el turismo receptivo en Argentina".

Pichetto opinó que fue una decisión "errónea" la de "haber dejado entrar al país a Evo Morales", a quien se le dio el carácter de refugiado, lo cual consideró que "no es conveniente para Argentina".

Morales está "haciendo política desde acá intentando intervenir en un proceso de un país vecino", insistió.

"Eso no es bueno para las relaciones con Estados Unidos y con Brasil", tanto por el acuerdo con el Mercosur como para la renegociación de la deuda pública, apuntó el ex senador peronista por la provincia de Río Negro.