Para Unter, el gobierno de Río Negro "apuesta al conflicto"

La cúpula del gremio docente Unter apuntó al gobierno de Arabela Carreras y denunció que están apostando al conflicto en el 2021 tras el "magro" ofrecimiento de un 6% de recomposición salarial.

Esta mañana emitieron un comunicado de prensa donde lamentaron la situación generada tras la última paritaria salarial. "En la última paritaria virtual del 21/12/20 el gobierno provincial en coincidencia con la mesa de la Función Pública ofreció a todos y todas los trabajadores/as estatales y docentes la insultante suma de 6% para el 1° trimestre del año/21, que impactará en el bolsillo recién a partir del cobro en el mes de marzo cuando

se aplique el primer tramo del 3%", subrayaron.

Pero también explicaron que desde diciembre se dejó de pagar a los maestros un plus de conectividad por lo que a partir de ese mes se percibirán 1.550 pesos menos. Y aclararon que dejaron de pagarlo cuando más se lo necesitaba por la gran cantidad de actividades que se realizaron con la entrega de informes y cierre de actividades.

"Lo lo mismo ocurrirá en los meses subsiguientes de enero y febrero/21, por

lo que la propuesta del 3% para febrero implicaría la restitución de la suma quitada anteriormente, es decir que nos hacen una propuesta con la misma plata que nos quitan", señalaron.

Para la conducción de Unter es una "falta de voluntad política y de una buena administración pública", que los lleva a pensar que el gobierno provincial "apuesta al conflicto".

"Se comprometió a la revisión trimestral y no cumplió este año

y en años anteriores, el mismo partido gobernante sigue jugando con la necesidad de los que menos tienen, está por de más claro que sigue habiendo cada mes más docentes por debajo de la línea de

pobreza en Río Negro", aclararon.

También dijeron que no se ofreció un plus salarial de fin de año como lo hacen en Nación o en otras provincias o municipios como Roca o Viedma. "No tienen en cuenta los promedios de la variación del índice de la canasta familia que en el 2020 rondará el 40%".

"Esta Comisión Directiva señala que a la hora de ensayar una propuesta de recomposición salarial que implique recuperación del poder adquisitivo perdido se debe tener en cuenta las previsiones de inflación

2021 que en el mejor de los casos proyectan un 45% de aumentos en los precios", señalaron y dijeron que tanto para la Provincia y Nación no resulta trabajadores esenciales.

Indicaron además que "la educación es un derecho social que no se puede resignar, más allá de la pandemia, vacunas y rebrotes, quedó evidenciado todo el esfuerzo que hicimos en el 2020 para sostener la educación con nuestros tiempos, recursos tecnológicos y el compromiso social que necesitaron las familias en la distribución de módulos alimentarios y trabajos prácticos".

"No dudaremos en luchar por lo que nos corresponde, seguiremos defendiendo la escuela pública, exigiendo internet libre y dispositivos para que docentes y estudiantes que se puedan desarrollar en el mundo actual", finalizaron.