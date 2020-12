Los egresados llegaron a Bariloche contagiados, dicen las autoridades

Las autoridades de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche señalaron que al menos dos estudiantes que llegaron el pasado 12 de diciembre a la ciudad para cumplir su viaje de egresados incumplieron con las exigencias previas y habrían ingresado contagiados con coronavirus.

Los contagios se registraron inicialmente en dos jóvenes que integraban un contingente de 160 chicos de varios colegios de Buenos Aires y Entre Ríos que operaba la empresa Soulmax, quienes llegaron en un vuelo chárter y con un esquema de realizar turismo “burbuja”, es decir sin tener contacto con otras personas ajenas al grupo. Luego se confirmó que, al regresar a Buenos Aires el sábado 20, otros diez integrantes del contingente (entre ellos coordinadores) dieron positivo en el testeo.

Daniel García, presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche, dijo hoy a radio El Cordillerano que “por los dichos de la empresa, algunos chicos vinieron contagiados en dos de los grupos”.

Por ser la primera experiencia del retorno de los viajes tras la paralización de la actividad, se les exigía a los estudiantes realizarse un testeo para descartar el coronavirus y mantenerse aislados 72 horas posteriores a ese resultado, previo a viajar.

Según García, hubo dos incumplimientos en este contingente. Por un lado, un adolescente “entregó información no veraz respecto del hisopado” y además “se realizó un evento social de uno de los colegios en las 72 horas previas al viaje” en las que debían cumplir aislamiento.

“La gran mayoría de los estudiantes cumplieron, unos pocos no”, remarcó.

El empresario del turismo estudiantil, que hasta diciembre fue funcionario del Ministerio de Turismo, afirmó que “el protocolo funciona si la responsabilidad individual funciona” y se manifestó molesto por ese incumplimiento de los jóvenes que opacó el regreso de los viajes de egresados a Bariloche.

García insistió que en Bariloche se prepararon estrictos protocolos para todas las actividades que realicen los egresados, quienes deben movilizarse en “burbuja”. Indicó que ahora se analiza si hubo fallas en los protocolos locales y si se debe modificar algo.

La empresa Soulmax no realiza el viaje tradicional sino que organiza otras actividades por fuera del circuito habitual e incluso alojó a los 160 chicos en la base del cerro Catedral. En paralelo a esta compañía, la semana pasada estuvieron en Bariloche otros dos grupos menores de estudiantes de la provincia de Misiones, que realizaron el circuito habitual del turismo estudiantil e incluso asistieron a las discos habilitadas con protocolos estrictos. En estos grupos no se registraron contagios.

El sector del turismo estudiantil no tiene certeza aún del impacto que generará estos contagios confirmados en los futuros viajes. Los grupos iniciales ya dejaron Bariloche y hasta fin de año no habrá egresados porque no estaba previsto ningún viaje. Ahora se espera que la mayor parte de los colegios ingrese a partir de los primeros días de enero.

Con las modificaciones y reprogramaciones a las que accedieron el 75% de los egresados que habían comprado su viaje para este año, se esperaba que lleguen unos 90.000 estudiantes entre enero y marzo del 2021.