Paro docente en Neuquén desde mañana por el aguinaldo

La comisión directiva del sindicato docente ATEN anunció esta mañana un paro desde mañana y hasta el viernes en Neuquén en reclamo del pago inmediato de la última cuota del aguinaldo y la reapertura de la mesa salarial.

El secretario general de la organización, Marcelo Guagliardo, encabezó una conferencia de prensa en la que explicó los motivos de la medida de fuerza que implicará un cese de actividades "virtual" pero sin actividades callejeras.

"La tarea docente se ha complejizado gravemente. Sin horarios, con una invasión a la privacidad familiar, recargados por la falta de cobertura de cargos y horas, y con una gran frustración también porque sabemos que muchos estudiantes no se pueden conectar porque no pueden pagar el servicio, no tienen acceso o no cuentan con dispositivos", planteó.

El dirigente alertó que se detectan "preocupantes niveles de cansancio y saturación" por cómo el contexto del coronavirus impacta sobre las tareas habituales "con severos riesgos a la salud mental y física de muchas compañeras". Sumó a ello que el salario permanece "congelado a diciembre de 2019".

"Mientras pasa esto, el gobierno en los últimos cuatro meses pagó salarios con retraso, no garantiza la cobertura de cargos, no hay una sola gestión para garantizar conectividad e incumple groseramente con el pago de un aguinaldo que debió pagarse en junio", sostuvo Guagliardo.

Por estos motivos, la comisión directiva del sindicato resolvió convocar a un paro virtual a partir de mañana y hasta el viernes, fecha en que se pagaría la última cuota del aguinaldo.

Entre los reclamos, el gremio también incluyó exigir el pago en tiempo y forma de los sueldos de septiembre y la reapertura de la mesa salarial. Los docentes, al igual que el resto de los trabajadores estatales, no recibieron aumentos en lo que va del año, pese a que se habían firmado acuerdos en el verano para continuar con las subas por inflación.

Guagliardo anticipó que se convocará a un plenario en los próximos días "para analizar pasos a seguir", aunque aclaró que no se propondrá ninguna actividad callejera "que ponga en riesgo delicada situación sanitaria que tiene Neuquén".