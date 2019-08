PASO: Macri y Fernández cierran sus campañas, a horas de la veda electoral

De izquierda a derecha: Jorge Macri, Rodríguez Larreta, Pichetto, Mauricio Macri, Vidal, y Ritondo. (Foto: Julián Álvarez para Télam)

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "el país que queremos está en el futuro, no en el pasado", durante el acto de cierre de Juntos por el Cambio de cara a las PASO del domingo, y no ahorró elogios hacia la gobernadora María Eugenia Vidal, al aconsejar a los bonaerenses que "no se la pierdan".

Macri, quien aspira a la reelección acompañado en la fórmula por el senador peronista Miguel Angel Pichetto, agregó que "este domingo se definen muchas cosas, porque esta incertidumbre nos hace daño".

"Se define si seguimos hacia el futuro y volvemos al pasado. Si seguimos dando batalla contra los narcos, las mafias y la corrupción", afirmó.

Macri agregó que "el país que queremos está en el futuro, no en el pasado y cuanto antes lo hagamos, antes lo vamos a lograr".

Fernández: "Vamos a hacer el país federal que todos soñamos"

Fernández estuvo ayer en el acto con CFK y otros dirigentes peronistas en Rosario.

(Foto: Twitter @alferdez)

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, les pidió hoy a los cordobeses que "olviden las rencillas que han pasado y que miremos para adelante porque necesitamos que Córdoba también sea el motor del cambio", en su discurso durante el acto de cierre de la campaña en el estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba.

"Les propongo a todos los cordobeses que piensen cómo estaban en 2015, hace cuatro años atrás", dijo Alberto Fernández, quien prometió: "Vamos a darle a Córdoba el lugar que se merece y vamos a hacer el país federal que todos soñamos, con Córdoba de pie".

A días de realizarse las elecciones primarias, el compañero de fórmula de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner remarcó: "Les pido -a los cordobeses- que me acompañen el domingo".