Paul McCartney despidió a Charlie Watts con un emotivo video

El fallecimiento de Charlie Watts causó impacto en el mundo de la música. Los mensajes de despedida y homenajes invadieron las redes sociales. Uno de los que compartió sentidas palabras fue Paul McCartney.

"Estoy muy triste por oír la noticia. Era un tipo encantador. Le envió mucho amo a su familia. Mis condolencias a los Stones, es un golpe grande para ellos", expresó el exintegrante de The Beatles mediante un video.

"Charlie era firme como una roca, un fantástico baterista. Te amo Charlie, siempre te amé, eras un hombre hermoso", agregó.

El otro Beatle que lo despidió fue Ringo Starr, su colega. “Dios bendiga a Charlie Watts te vamos a extrañar. Paz y amor a la familia”, escribió junto a una foto juntos.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG

Elton John también publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Es un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El hombre con más estilo y una brillante compañía. Mis profundas condolencias a Shirley, Seraphina y Charlotte (su esposa, su hija y su nieta). Y por supuesto a The Rolling Stones", escribió.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL