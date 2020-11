Pechuga de pollo rellena con salsa de naranja

Ingredientes (para 4 personas):

- 3 pechugas

- 150 g queso crema firme

- 4 fetas de jamón crudo

- 100 g pimiento asado

- 100 g aceitunas

- 200 g de panceta cortadas en fetas

- sal y pimienta

- romero fresco

- aceite de oliva virgen ⠀

Listas para degustar...

Para la salsa

- 300 g de zumo de naranja

- 250 g de caldo de pollo (el casero)

- 1 cdita de harina de maíz

- sal y pimienta

- 100 g de maní ⠀

Preparación⠀

Abre las pechugas en forma de libro, salpimienta y extiende el queso sobre ellas. Añade una loncha de jamón, a continuación pon sobre el jamón, unas seis aceitunas partidas a trozos pequeños. Después pon tres tiras de pimiento asado. Cierra la pechuga. ⠀

Envuelve con lonchas de panceta ahumada, ponlas en una bandeja con unas gotas de aceite y desmenuza un poco de romero por encima. Precalienta el horno a 180º C y cocina durante cincuenta minutos si quieres que quede algo más tostada la panceta sube el horno a 200º C unos minutos más, pero vigila no se tueste demasiado. ⠀

Mientras se hornea la pechuga prepara la salsa, pon en una sartén con unas gotas de aceite y tuesta un poco el maní y reserva. ⠀

En una cazuela pon una cucharada de harina de maíz y tuestala un poco, echa el zumo de naranja y el caldo de pollo, añade un poco de sal y pimienta, deja que eche a hervir removiendo hasta que espese. ⠀

Si se desea la salsa más espesa puedes añadir un poco más de harina, si te queda algún grumo pasa la batidora y quedara perfecta, una vez este lista añade el maní y servir enseguida. ⠀