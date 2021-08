Grooming: acusan a docente de Maquinchao por acosar a niñas en Snapchat

El Ministerio Público Fiscal solicitó, este medio día, que un docente de Maquinchao sea declarado responsable penal por delitos cometidos entre el 2015 y el 2017 con niñas de 12 años a través de Snapchat.

Durante tres días se desarrolló el debate, en el que declararon por la plataforma Zoom personal docente, personal de la ETAP y las denunciantes, que son las progenitoras de las víctimas. También lo hicieron las víctimas a través de Cámara Gesell, personal especializado que trabaja en el SENAF, personal policial, entre otros testigos.

“Durante estos tres días de debate quedó demostrado que el imputado utilizaba la red social para contactar a algunas estudiantes con fines sexuales”, comenzó alegando la representante fiscal en el marco de juicio que se realizó contra un docente de nivel medio de esta localidad.

“En esas comunicaciones hay menores frenos inhibitorios ya que se “habla” a través de emojis, caritas, fotos, y esto es un caldo para los groomers. Y dicha cuestión se agrava por el tipo de red, en este caso Snapchat, que por la velocidad no se alcanza a vislumbrar ni registrar si lo que se publica constituye una actividad ilícita”, describió.

La fiscal del caso, Belén Calarco, explicó que, por un lado, no es casualidad la selección de la aplicación que hizo el imputado, y se agrega, por otro lado, la asimetría por la diferencia de edad con sus víctimas.

“El sujeto ocultó su identidad, las niñas nunca supieron que se trataba del docente. Se comunicó con ellas sin motivo necesario. No se trataba de alcanzarles tareas, ni de cuestiones de familia, como quiso deslizar en su declaración”, agregó.

El Código Penal en el Artículo 131 explica que “el delito de “grooming” es captar y contactar por medios electrónicos a una persona menor con la intención de cometer cualquier delito contra la integridad sexual”.

“La figura intenta amparar la sexualidad de los menores de edad y reprime cualquier tipo de contacto. En este caso, quedó claro que el hombre se contactó, que mantuvo conversaciones con cada una de las tres menores y que era con el fin de algo sexual”, enfatizó la fiscal.

La representante del Ministerio Público fiscal agregó que según “el National Center for Missing and Exploited Children, en los groomers no se evidencian conductas antisociales, se trata de personas que tienen trabajo, que son socialmente correctas, que no tienen antecedentes penales. Y las redes sociales son un velo que les permiten explotar esos gustos sexuales, cuyas víctimas suelen ser adolescentes de entre 12 y 15 años”.

Por su parte, el equipo de defensores particulares que asisten al imputado, quien prestó testimonio al inicio del juicio y se declaró inocente, sostuvieron esa postura y solicitaron la jueza interviniente que falle en ese sentido.

El veredicto respecto a esta primera parte del juicio, en relación a la responsabilidad penal se conocerá el próximo miércoles 18 de agosto a las 13:30.