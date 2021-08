Visitas a Olivos: aseguran que estas fotos son del cumpleaños de Fabiola Yáñez en pleno aislamiento

En medio del silencio oficial, crece la polémica por las visitas a la Residencia de Olivos en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio durante la pandemia por coronavirus en nuestro país. Tras la difusión periodística del registro de entradas y salidas a la quinta presidencial, ahora se difundieron imágenes que corresponderían al festejo de cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yañez, el pasado 14 de julio. Desde el entorno presidencial no confirmaron ni negaron la autenticidad de las mismas.

El radical Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados compartió una foto en redes sociales del supuesto cumpleaños. Allí se pueden ver a varias personas alrededor de Yañez y de Fernández sin barbijo ni distancia social.

Según informó el sitio Perfil, "ese día entraron a la Residencia Oficial Fernando Consagra, Santiago Basavilbaso, Florencia Fernández y Rocío Fernández y Stefanía Domínguez. A estos se sumaron Sofía Pacchi, Federico Abraham y Carolina Marafioti". Según los registros todos ingresaron entre las 21.30 y las 22 y salieron minutos antes de las 2 de la madrugada del día siguiente.

Negri escribió en su cuenta de Twitter: “Foto en la residencia de Olivos del 14 de julio de 2020. Festejo por el cumpleaños de la Primera Dama. Mientras los argentinos no podían ver a sus familiares, despedir a sus muertos o ir a trabajar para ganarse el pan. Cinismo”.

Foto en la residencia de Olivos del 14 de julio de 2020. Festejo por el cumpleaños de la Primera Dama, mientras los argentinos no podían ver a sus familiares, despedir a sus muertos o ir a trabajar para ganarse el pan.

Cinismo. pic.twitter.com/vRVei45sqO — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) August 11, 2021

Es la primera imagen que se difunde sobre el supuesto festejo del que se tuvo conocimiento a través del registro de ingresos. Allí figuraba el ingreso al Chalet de la Quinta de Olivos de amigos y allegados de la primera dama. Por el horario y la fecha, se suponía que el festejo había ocurrido.

Si bien la oposición contribuyó en la viralización de la foto nadie asegura que la imagen sea real. “Pasaron muchas horas y el Gobierno no lo desmintió. Juntos por el Cambio asume que es verdad”, explicaron voceros de la oposición a Perfil.

Anteayer, fue el periodista Eduardo Feinmann quien presentó en el programa +Voces, del canal LN+, la imagen. Aseguró que fue tomada el 14 de julio del 2020 en el cumpleaños de la primera dama.

Según Feinmann, "el Presidente dijo que vivía aislado, pero realmente no lo estaba. Todo el mundo encerrado en casa y no podía haber cumpleaños. El que asomaba la nariz fuera de su casa era prácticamente considerado un asesino serial que estaba contagiando a medio mundo". Agregó que había once personas y que existen más imágenes del festejo.