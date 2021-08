Pella y Schwartzman fueron eliminados en el Masters de Cincinnati

Después de una gran jornada ayer en el Masters 1000 de Cincinnati, los dos argentinos en competencia no pudieron repetir y fueron eliminados en octavos de final. Diego Schwartzman cayó con el noruego Casper Ruud y Guido Pella perdió con el alemán Alexander Zverev.

La derrota del Peque fue por 6-3 y 6-4 en una hora y 21 minutos de juego. El de Villa Crespo llegaba con un historial favorable (4-1) ante el noruego.

Ruud es uno de los jugadores que más creció en el circuito y, recientemente superó a Schwartzman en el ránking. El europeo es N°11 mientras que el argentino está 14°.

