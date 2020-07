Pereyra: “No nos negamos a analizar una propuesta del convenio”

Aún no hubo propuesta oficial de las cámaras empresariales sobre una posible modificaciones de las condiciones laborales. (Foto: archivo)

“Un anuncio que hicieron desde YPF en una conversación informal con los gremios, pero sin nada oficial”: así definieron los gremios petroleros Privados y Jerárquicos de Neuquén, Río Negro y La Pampa la posibilidad de adaptar el convenio colectivo de trabajo a las condiciones actuales de la industria petrolera.

A una semana de que este medio reveló que la petrolera de mayoría estatal baraja la idea de ajustar el convenio colectivo de trabajo de los no convencionales aún no hay una propuesta oficial, pero los gremios de la región marcaron su posición.

“No nos negamos a analizar una propuesta del convenio porque estaríamos en falta con la ley 14.250, uno está obligado a sentarse a dialogar y negociar. Que después que el resultado de lo que proponen sea distinto o no, es otra cosa, pero no nos negamos al diálogo”, le dijo el secretario general de Petroleros Privados de la zona, Guillermo Pereyra, a este medio.

“Deberíamos charlar, pero siempre que haya honestidad en las conversaciones. Si lo que quieren es sacar ventaja, no es negocio ni para ellos. Sin plazos es difícil avanzar, capaz que nos dicen que necesitan esto unos tres meses y después no te lo sacan más”, señaló el titular de Jerárquicos, Manuel Arévalo, en diálogo con Energía On.

Si bien en ambos lados no descartan la idea de avanzar con un acuerdo nuevo, lo que predomina en ambas voces son señales de desconfianza y precaución. Temen que la empresa y finalmente las cámaras empresariales CEOPE y CEPH vean en la coyuntura una oportunidad para hacer ajustes que luego queden fijos cuando termine el peligro del coronavirus.

Los gremios aseguran que hasta el momento no hubo propuestas y que no saben qué es lo que se va a plantear, hasta el momento son solo transcendidos y aunque tienen sospechas, prefieren mantenerlas en los círculos internos.

“Pero no que los trabajadores deban pagar los platos rotos. Yo creo que el tema pasa por otro lado. La economía de las empresas pasa por otro lado. Si siguen trabajando con licitaciones donde participan empresas norteamericanas, los costos seguirán siendo altos”, indicó Pereyra.

En el mismo marco, su par en Jerárquicos fue tajante: “En qué quieren bajar más si se pulverizaron los salarios, el poder adquisitivo hoy es nulo. El estándar de vida que tenía el trabajador petrolero no está más”.

Hoy la realidad del sector tiene a la capacidad de producción limitada y un –casi- intrascendente nivel de actividad de perforación y exploración. Este escenario tiene a miles de trabajadores suspendidos, con sueldos ajustados y sin una certidumbre clara para los próximos meses.