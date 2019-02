Hay una duda que sobrevuela Vaca Muerta en épocas de campaña electoral: existe o no existe crisis petrolera tras el recorte a los subsidios para el gas. Después de impulsar una masiva asamblea el titular de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, salió a contener el impacto de sus propias imágenes y confinó la situación a “una pelea entre (el presidente, Mauricio) Macri y (empresario de Techint, Paolo) Rocca”.

Pereyra viene desmintiendo desde hace algunos días que exista un cuadro de incertidumbre tras la decisión de Tecpetrol (la petrolera de Techint) de bajar tres equipos de perforación y suspender 300 operarios. Ayer aseguró que le comunicaron posibles despidos, pero inmediatamente lo desacreditó.

“A mí me han manifestado que iban a bajar a 42 compañeros que tienen contrato a plazo fijo, pero estos contratos no tienen validez tampoco porque no fue entregada la copia al sindicato tal cual dice el convenio colectivo de trabajo”, manifestó Pereyra.

En la misma línea le respondió al candidato a gobernador de Unidad Ciudadana Frente Neuquino, Ramón Rioseco, a quien llamó “mentiroso” por decir que hay 300 despidos. “No mandaron a nadie a casa, no hubo despedidos”, aseguró.

Pero paradójicamente el sindicato hizo uso de uno de los artículos de la adenada que modificó el convenio colectivo de trabajo para Vaca Muerta. Pidió la apertura de una mesa para solucionar conflictos sectoriales.

La reunión surgió luego que el gobierno nacional recortara el presupuesto de la Resolución 46 que incentiva la producción de gas no convencional.

El encuentro se realizará a las 14 y además de Pereyra participarán el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, el referente de Compre Argentino, Sergio Drucaroff, petroleras y el sindicato de Jerárquicos que conduce Manuel Arévalo.

“No hay recorte de subsidios a mi entender. Eso que lo discutan las empresas. Hay un techo nada más. Tenían autorizado hasta una producción determinada. Llegaron a esa producción y no se les renovó la producción por más metros. Nada más que eso”, sostuvo.

Sobre el stand by de Tecpetrol aseguró que “no es por la resolución, bajaron porque no pueden seguir perforando”. Además aseguró que estuvo reunido con directivos de compañías petroleras y estos les confirmaron que mantendrán sus planes de trabajo.

YPF fue una de las que comunicó a la Bolsa posibles pérdidas por los cambios en el Plan Gas. Habrá que ver cómo actúan el resto sin subsidios, con precios para el gas que tienden a la baja y un barril de crudo que no superaría los 60 dólares en el año.

Martínez cuestionó que la reunión sea en Buenos Aires

El candidato a vicegobernador por Unidad Ciudadana Frente Neuquino, Darío Martínez, criticó que la reunión sectorial por Vaca Muerta se realice en la ciudad de Buenos Aires y no en Neuquén.

“Cualquier reunión que se haga fuera de la provincia está destinada a descuartizar Vaca Muerta y no dar desarrollo más importante de América Latina”, destacó el referente del kirchnerismo neuquino y agregó que “ las condiciones las tendría que poner la provincia”.

“Lamentablemente eso no va a suceder porque durante tres años vimos a Omar Gutiérrez aplaudir y seguir las improvisaciones de Macri sin cuestionar nada. Ahora, por más que en campaña intente distanciarse, los neuquinos ya saben que es un aliado del presidente”, indicó el legislador nacional a través de un comunicado.

En números 42 telegramas son los que se habrían enviado, pero desde el sindicato aseguraron que no recibieron la confirmación. 3 equipos fueron los que declaró en stand-by la petrolera del grupo Techint. Esto alcanza a unos 300 puestos de trabajo.

Las claves del parate de Tecpetrol

.La operadora estaba produciendo casi el doble de lo que Nación definió reconocerle para el pago de subsidios. El excedente irá a un precio inferior de mercado.

.El desarrollo del yacimiento Fortín de Piedra fue calculado con un sendero de creciente de precios que comenzaba en 7,5 dólares por millón de BTU, pero para toda su producción.

.Cortocircuito entre Nación y la firma que fue presentada como dueña de un desarrollo modelo. Hasta el recorte del Plan Gas, Tecpetrol acumulaba casi el 70% de los subsidios totales del programa.