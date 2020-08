Confirman un caso de coronavirus en Patagones

Se confirmó un caso de coronavirus en Carmen de Patagones, vecina localidad de Viedma y es el segundo en lo que va de la pandemia.

En un principio, la información fue confirmada por el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, que afirmó en sus redes sociales que "recién me llamó el intendente Zara para comunicarme que se ha reportado un caso positivo de COVID19 en la vecina ciudad de Carmen de Patagones. La persona enferma es joven y presenta un cuadro que no reviste gravedad en orden a lo que se me ha informado".

Luego el intendente de Patagones, José Luis Zara junto al secretario de Salud del municipio maragato, Marcos Tripodi, informaron que "se trata de una persona joven de 24 años que ingresó con síntomas leves".

La joven se encuentra internada en buen estado de salud en el hospital Pedro Ecay de Patagones luego de dar positivo en el segundo hisopado.

"Aprovechar la oportunidad de pedir a los vecinos seguir utilizando las estrategias de prevención como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del tapabocas", afirmó Tripodi.

Agregó que "vamos a empezar todos los criterios de investigación epidemiológica para búsqueda de nexo, hisopados y todo lo que haga falta vamos a estar comunicándolo", cerró el funcionario de Salud de Patagones.