Pesatti define secretarios de su futuro gabinete

El hoy vicegobernador Pedro Pesatti resolvió el núcleo de su gabinete municipal, con la nominación de Mario Sánchez, en Desarrollo Social, y Marcos Magnanelli, en Desarrollo Económico y Turismo.

El intendente electo sólo confirmó -hasta ahora- al presidente del IDEVI, Marco Castro para una prevista Jefatura de Gabinete, quien encabeza el proceso de transición con la presente gestión del intendente Mario Franccioni. Existieron, igualmente, contactos entre el actual jefe comunal y el próximo, focalizados en compromisos futuros.

Aún la falta de confirmación, Pesatti avanza en su futuro gabinete. Ubicará a un incondicional al frente del área social y será Sánchez, estrecho colaborador suyo y, anteriormente, fue secretario de Desarrollo Institucional de Río Negro. Esta cartera sufrirá una reformulación, pues Deportes y Cultura pasarían a otra estructura todavía en diseño.

El mando de Producción y Turismo recaera en Marcos Magnanelli, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Viedma hasta que Pesatti lo incorporó a su lista de candidatos al Concejo de Deliberante. No ingresó, finalmente, pero el vicegobernador le asignó esa tarea en su futuro equipo municipal.

Hacienda todavía no resuelto. Pesatti pensó esa secretaría para la Contadora de la Legislatura, Carolina Ochoa, pero ella no habría aceptado. Esta definición urge ya que la actual administración debe resolver en noviembre el presupuesto 2020 entonces el titular del área, Hernán Perafán pide el interlocutor de la próxima gestión para su resolución, y aún no lo tiene.

Mal inicio de la transición en el Concejo

Simultáneamente, el Concejo Deliberante tendrá su próximo recambio institucional en diciembre aunque se prevé para noviembre aún distintos debates del presente cuerpo parlamentario, liderado por la justicialista Evelyn Rousiot.

El proceso de transferencia se inició cruzado. Ocurre que la próxima presidenta del Concejo, Maricel Cévoli concurrió al edificio y se reunió con colaboradores, ignorando a la actual. La edil electa fue con Pedro Bichara y Wálter Dalinger.

“Ella no estaba”, fue la justificación. Lo cierto es que esa actitud constituyó en un mal comienzo en el recambio institucional, a partir que Cévoli se contactó con funcionarios del cuerpo y requirió distintas informaciones internas.