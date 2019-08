Pichetto y la central nuclear en Sierra Grande

Chubut

Miguel Ángel Pichetto insiste en la idea de construir una central nuclear en Sierra Grande, Río Negro. Un reloj que atrasa. Pareciera que el senador y ahora precandidato a vicepresidente no se ha actualizado. No sabe o no quiere recordar que el 1° de septiembre del 2017 la Legislatura provincial sancionó la ley que prohíbe la instalación de plantas nucleares en Río Negro. No sabe o no quiere recordar que el Superior Tribunal de Justicia desestimó el pedido de inconstitucionalidad de la ley antinuclear, presentado por el Municipio de Sierra Grande.

No sabe o no quiere recordar que el plebiscito comunal que apoyó la iniciativa tuvo una concurrencia ínfima del 20 %. Si bien una obra de 8.000 millones de dólares impulsaría una formidable reactivación que sacaría a la ciudad de su actual depresión, no sabe o no quiere admitir que además de comprometer el futuro de la Patagonia por miles de años con una “bomba de tiempo” y sus residuos, la nación avasallaría la soberanía provincial.

No sabe -como nadie sabe- cuál será el importe final de la inversión ni el tiempo que demandará su construcción, pues en todos los casos los supuestos originales son harto superados por la realidad.

No sabe o no quiere admitir que promover la construcción de nuevos reactores nucleares en la Argentina es ir en contra del almanaque, pues las políticas energéticas que llevan adelante prácticamente todos los países pacifistas del mundo tienden a la generación limpia con recursos renovables. Alemania, Austria, Suiza, Italia, Tailandia, Malasia, Japón y otros países han modificado sus políticas energéticas desistiendo de la energía nuclear.

Por último, no advierte que menudo favor le hace a su causa política en la Patagonia, insistiendo tercamente en instalar un reactor nuclear en Sierra Grande. Los votos que pueda ganar en su ciudad los perderá en la Patagonia, acérrima enemiga de plantas nucleares.

Juan Vernieri

DNI 6.877.982