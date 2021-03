Piden cancelar a Pepe Le Pew por normalizar la cultura de la violación

Le Pew insistía en conquistar el corazón de una gatita, que numerosas veces le dijo que no.-

El columnista Charles M. Blow, del diario The New York Times, generó un revuelo en las últimas horas ya que en su última columna solicitó públicamente la cancelación del personaje Pepe Le Pew, de Warner Brothers, por "normalizar la cultura de la violación".

El periodista es reconocido por denunciar en ese espacio actos de racismo, discriminación y sexismo. En esta ocasión, reflexionó sobre las ideas subyacentes que deja el dibujo del zorrino, tras la viralización de una imagen de Lola Bunny en redes sociales, que dejó de ser sexualizada para ser vista como una deportista.

Blow señaló que la caricatura de Pepe Le Pew normaliza la cultura de la violación y el acoso, al asediar invasivamente a la gatita Penélope Pussycat. "Esto ayuda a enseñar a los niños que 'no' en realidad no significa no, sino que es parte del juego, la línea de partida de una lucha por el poder", explicó en su cuenta oficial de Twitter.

Agregó además que superar "las objeciones físicas de una mujer es normal, adorable, gracioso. Ni siquiera le dan a la mujer la capacidad de hablar".

Pepe Le Pew es un popular personaje de la saga Looney Tunes, que desde mediados de siglo XX se caracteriza por la búsqueda constante del amor y suele provocar el efecto contrario debido a su fuerte olor y su forma de atosigar a su objetivo; es el estereotipo de los galanes franceses seductores.

El tema se convirtió tendencia en Twitter este domingo, en la antesala del movimiento mundial que tendrá repercusión por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con acciones que preparan los diversos colectivos de mujeres para exigir un freno a las múltiples y sistemáticas violencias contra ellas.