Tucumán: hicieron viral que se había ganado el Telekino y le arruinaron la vida

Desde hace más de una semana, a Osvaldo le suena el teléfono prácticamente de forma constante; cuando está tranquilo, también pide disculpas a los medios. Sucede que días atrás fue víctima de una falsa noticia, que terminó de la peor manera para él.

Osvaldo es un peluquero de Concepción, en Tucumán, quien se hizo conocido en su provincia porque se viralizó una broma de WhatsApp donde le adjudicaban un premio millonario de Telekino que, en realidad, nunca ganó.

"Todo empezó en un grupo donde yo también estoy", empezó su relato la víctima al medio local "El Tucumano". "El que creó la falsa noticia se lo ha tomado a la broma. Una vez que se ha viralizado, ya no hubo forma de detener la falsa noticia de que he ganado el Telekino", detalló el peluquero.

El problema es que, a partir de eso, su teléfono no para de sonar: las llamadas y mensajes que recibe van desde mangueos hasta amenazas. "Hasta familiares me han llamado y me han preguntado qué iba a hacer con la plata, que les dé algo", sostuvo.

Incluso, sabiendo que la información no era real, Osvaldo tiene una posta policial en su vivienda e insiste en que él no es el adjudicatario. "Les dije que era mentira, pero no me creyeron y me llegaron a decir que me iban a quitar la peluquería", indicó.

"¡Es mentira todo! Por suerte mi casa es segura, y me quedo tranquilo. Es la primera vez que me pasa todo esto. Si yo ganara 180 millones de pesos, lo primero que hago es destruir el chip. Me desaparezco de todas partes. Yo no gané el Telekino", concluyó el hombre.