Piedra del Águila: prisión domiciliaria al acusado de ejercer violencia de género

La comunidad de Piedra del Águila continúa conmocionada por un caso de violencia de género que ocurrió durante los festejos del día del amigo. El agresor fue acusado y permanecerá detenido en su casa. La fiscalía pidió la prisión preventiva, pero el magistrado no hizo lugar. Las víctimas expresaron su indignación y el temor de que el imputado no cumpla con la medida cautelar.

Guido Imanol Aguirre fue acusado de golpear a tres adolescentes. El fiscal del caso, Adrián De Lillo, solicitó la prisión preventiva como medida cautelar, pero el juez de Garantías dispuso que quedara detenido en su casa mientras se realiza la investigación que tiene como plazo dos meses.

La fiscalía solicitó la preventiva porque considera que hay peligro de entorpecimiento de la investigación. De Lillo argumentó que la escala penal para el delito atribuido prevé prisión efectiva.

Al joven le formularon cargos por lesiones leves reiteradas en dos ocasiones y lesiones graves- en un hecho- en concurso real entre sí, cometidas en contexto de violencia de género y en calidad de autor.

La teoría que investiga el Ministerio Público Fiscal es que el primero de los hechos ocurrió el pasado 21 de julio, aproximadamente a las 5 de la madrugada en una vivienda de la ciudad. Una de las víctimas estaba en compañía de un amigo, lo que molestó al imputado y comenzó una discusión con ella. En ese contexto de violencia de género, el imputado la golpeó y se retiró del lugar.

En esa localidad están permitidas las reuniones de 10 personas por no ser una zona de circulación comunitaria de coronavirus.

El segundo hecho fue minutos después. Otra joven fue a la casa del imputado en compañía de otras dos personas y le manifestó lo que había ocurrido a la madre del imputado, que salió, la tiró al piso y en un contexto de violencia de género -junto a su madre- comenzaron a golpearla con piñas y patadas. A metros del lugar, el acusado alcanzó a otra de las víctimas –que habían huido- y le dio un puntapié provocando que cayera al piso. La tomó del cabello y la golpeó contra el asfalto.

De Lillo agregó que la madre del acusado se encuentra siendo investigada y que será imputada en otra audiencia como posible coautora de los delitos.

Las víctimas

Nicole Vejares recibió el alta en el Hospital de Piedra del Águila. Ella sufrió las heridas más graves, y espera a que el tránsito vuelva a ser habilitado en la Ruta 237 para ir a un centro de salud en San Martín de los Andes.

Nieves Payllalef, la mamá de Nicole, comentó que el agresor: “le molió el tabique nasal” y debe someterse a una costosa cirugía estética para reconstruir su cavidad nasal.

Vejares publicó una fotografía en su cuenta de Instagram y dio su testimonio: “Imanol Aguirre me persiguió (corriendo) hasta alcanzarme. Me tomó de los pelos y estampilló varias veces mi cara contra el suelo. Me arrastró por la calle. Me pegó patadas por varias partes de mi cuerpo, hasta en la cara. Me destrozó y me dejó con fisuras en mi frente, mi nariz rota al igual que mis labios. Me quedé tirada en la esquina de su casa con mi cabeza y cara desangrándose."

Según el relato de su madre, hace un año atrás, Nicole se había alejado del agresor porque tenían una relación de amistad muy posesiva.

“Voy a comentarles que, por primera vez en toda mi vida, me pegaron, y sí fue él”, publicó Julieta Ancatruz, otra de las denunciantes, en su muro de Facebook.

“Obviamente no fui la única, mis amigas por defenderme las golpeó, una de ellas se encuentran muy mal ya que la tiró al piso y le pegaba patadas. Hoy necesita cirugía plástica porque sinceramente la desfiguró”, detalló Julieta.

Una nueva marcha

“Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, es la frase adjunta a la nueva convocatoria que circula en las redes sociales.

La protesta se realizará el próximo sábado 25 a las 16 horas en la plaza San Martín. Allí se realizará la concentración y está previsto ir a la comisaría y marchar por las calles de la ciudad.

Repudio de la comunidad educativa

El personal del CPEM 32 expresó su solidaridad y apoyo a las personas que resultaron heridas y a las familias de las víctimas. “De manera particular, nos solidarizamos con Nicole quien se encuentra cursando quinto año, y con nuestras egresadas Julieta y Nadia”, afirmaron.

La seccional de ATEN de Piedra del Águila manifestó su repudio por la situación de violencia de género que sufrieron estudiantes de la localidad.

“Vemos como un avance en nuestra comunidad se haya manifestado repudiando estos hechos en una marcha multitudinaria, la cual dejó en claro que no está dispuesta a permitir que estos hechos queden impunes”, aseguraron en el comunicado de ATEN.

El sindicato docente exigió a las instituciones del Estado que deben intervenir ante este hecho. “No podemos asistir a una nueva victimización de quienes ya fueron víctimas de violencia”, agregaron.