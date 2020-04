Pillmatún, lesión y acusaciones cruzadas

"Trabé una pelota, la rodilla quedó para un lado y el tobillo se fue para el otro. Sentí un ruido y pedí que me lleven al médico llorando del dolor", cuenta Sabrina Ibañez. El 13 marzo, días antes del inicio del aislamiento social impuesto para prevenir el contagio de coronavirus, la joven de 23 años sufrió una dura lesión mientras entraba con Pillmatún, club en el que se desempeña en la Primera División de la Liga Confluencia.

Su profesor la llevó al hospital donde primero le dijeron que era una torcedura, después una fractura y finalmente, rotura de ligamentos. Para confirmar la gravedad de la lesión debe realizarse una resonancia e Ibañez asegura que desde el Club no le atienden el teléfono y que no tiene cobertura del seguro.

"Le volví a escribir a la presidenta en reiteradas oportunidades y la ultima respuesta fue el 3 de abril por una llamada en la que me dijo que no tenía seguro", explicó Sabrina.

"Lo único que hicieron enviarme a hacer una resonancia en el hospital. A mí ya no me llaman, ni los dirigentes ni los profesores. Desde ahí sentí que estaba sola", le contó la futbolista a Río Negro, quien agregó que desde el club solo le brindaron unas muletas.

"Nunca me volvieron a preguntar cómo estoy. Le volví a escribir a la presidenta en reiteradas oportunidades y la ultima respuesta fue el 3 de abril por una llamada en la que me dijo que no tenía seguro. Ninguna de mis compañeras está asegurada, hace dos meses que no se puede pagar por falta de fondos. Me dijeron que es por las deudas en cuotas", aseguró.

La jugadora contó que desde el 3 de abril nadie se comunicó con ella.

Ante la denuncia realizada por la jugadora Río Negro se contactó con la presidenta de la institución, Karina Álvarez, quien aseguró que Ibañez nunca dejó de tener asistencia y que la demora de los estudios tiene que ver con que no es una urgencia debido a la pandemia.

"Como es todo mentira lo que dijo vamos a sacar un comunicado que está haciendo legales. Ella esta asistida desde el primer momento que dice haberse lesionado. Si los turnos médicos son más lentos es debido a la pandemia, nada podemos hacer", indicó la dirigente del club cipoleño.

Con respecto a la supuesta falta de ayuda del club, Álvarez indicó: "estuvo siempre atendida por traumatólogo y un kinesiólogo. La orden de la resonancia no se autorizaba porque no era urgencia".

En una imagen que envío la presidenta se ve el mail donde se solicita la resonancia para Sabrina.

Para finalizar agregó que: "ella jamás paga una cuota del club y ni un viaje y nunca se dejo de darle asistencia en ningún sentido. Ni personal, ni médico, ni económico. Siento demasiada ingratitud".