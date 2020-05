Pinturas para sacudir los pensamientos negativos

Desde que comenzó el aislamiento y “Quedate en casa” vio la luz, una de nuestras premisas fue la de compartir historias, recetas, relatos y demás aportes de nuestros lectores, para sentirnos acompañados entre todos mientras cumplimos con la cuarentena.





En esta oportunidad, sumamos también otro tipo de creaciones artísticas. Para eso, hoy contaremos la historia de Rosa Splinder, que vive en San Carlos de Bariloche desde hace 51 años y, que nos compartió sus pinturas.

“Estudié Dibujo Artístico en la Escuela Panamericana de Arte, en Buenos Aires. Allí tuve grandes profesores, fue un verdadero privilegio”, cuenta Rosa.

“Hace 51 años que vivo en Bariloche. Vine junto a mi esposo cuando él comenzó a trabajar en el INTA Bariloche. Aquí nacieron mis hijos y dos de mis tres nietos. Este es mi lugar sin duda, mi bello lugar de azules montañas”, agrega.



"Genesis".



“Al radicarme aquí me dediqué a trabajar en la docencia, y he sido Directora de Escuela Primaria durante 11 años, sin dejar nunca mi pasión por el dibujo y la pintura. Soy Maestra. Mi título dice Maestra y me da orgullo decirlo porque es lo que he sido y soy. La docencia hay que sentirla. Durante 11 años fui Directora de la Escuela Nº 267 “ Ceferino Namuncurá” ¡Cuánto aprendí observando la vida desde ese ámbito, cuánto descubrí y cuanto amé a esos niños, mis niños alumnos!. A veces en la calle se me acerca un joven o una joven diciendo: “ Seño Rosa, se acuerda de mi?. Usted me enseñó a leer y escribir”.

“Ya jubilada vuelvo con mas tiempo a mi otra pasión: el dibujo y la pintura. La cuarentena impuesta por la pandemia aisla y para ‘sacudir’ pensamientos negativos decidí compartir mis pinturas. Las obras viven cuando son vistas”, desliza Rosa. “Pintar es para mi un factor de realización personal”, asegura la pintora de Bariloche.

A continuación, nos cuenta sobre sus obras: “‘Prendido a un recuerdo’ está inspirada en el tango Madreselva de Francisco Canaro. Las dos ‘Génesis’ (arriba) son dos bellos y puros ejemplares; y ‘Alma bella’ (abajo) juzguen ustedes”.



"Alma Bella".