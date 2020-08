Piqué: ''el club necesita cambios, lo de hoy es inaceptable''

Tras la paliza que le propinó Bayern Munich a Barcelona por los cuartos de final de la Champions League, uno de los referentes del conjunto catalán declaró en forma autocrítica en el campo de juego.

Lewandowski festeja el sexto gol. Foto: AP

''El club necesita cambios. No hablo de nadie en particular, pero nadie es imprescindible. Soy el primero que me ofrezco, si tiene que venir sangre nueva soy el primero en irme porque hemos tocado fondo'', afirmó Gerard Piqué, marcador central del Barcelona.

El defensor de la selección española fue uno de los tantos que salió en las fotos de los ocho goles que el equipo alemán le propinó a su rival en Lisboa. En ese sentido, Piqué dejó en claro que esta derrota categórica implica un fin de ciclo y no descartó dejar la institución.

''Tenemos que reflexionar internamente y decidir que es lo mejor para el Barcelona. Tiene que haber cambios en todas las facetas, no solo jugadores. Ha llegado un punto en el cual no estamos en el buen camino. Pasan los técnicos, pasan jugadores y llevamos años sin competir en Europa, es la cruda realidad. Lo de hoy es inaceptable para un club como este'', agregó.