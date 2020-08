Champions: Barcelona y Bayern Munich juegan un partido frenético

Por la tercera llave de cuartos de final del torneo más importante de clubes del mundo, el equipo de Lionel Messi y los alemanes de miden en Lisboa para definir otro semifinalista. PSG y Leipzig ya están clasificados para esta instancia.

El arranque del partido fue frenético, de ida y vuelta, con llegadas muy claras y muchos goles. Gracias a su efectividad, el Bayern golea 4 a 1 en el primer tiempo.

A los 3 minutos, el equipo alemán se puso en ventaja por el gol de Thomas Muller tras pase de Lewandowski. Pero sobre los 6', una llegada de Messi por izquierda terminó con Alaba venciendo a su propio arquero para empatar el partido. Al toque, Suárez tuvo un mano a mano que Neuer tapó con sobriedad y de ese corner Arturo Vidal cabeceó al palo.

Sobre los 19', Messi tuvo la suya entrando por el medio del ataque, pero su remate salió a las manos del arquero rival. El Bayern le hizo pagar caro ese gol errado, ya que a los 22' Iván Perisic recibió de Gnabry y el croata puso el segundo con un zurdazo.

Barcelona no se quedó y fue por el empate. Lenglet cabeceó un centro de Messi pero su frentazo se fue al lado del palo derecho de Neuer. El trámite no dio respiro y, tras otra intervención de Ter Stegen, Muller metió un pase de primera fenomenal para Gnabry, que no perdonó: 3-1 a los 28'.

Lewandowski pudo aumentar la cuenta en la jugada siguiente tras presionar en la salida, pero Ter Stegen volvió a escena con otra atajada. De todas formas, el poderío alemán fue demasiado y a los 30' apareció Muller para anticipar a Lenglet y estampar el cuarto gol.