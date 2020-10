Plottier utilizará una escuela para hacer un seguimiento de pacientes Covid-19

El edificio de la Escuela 240 de Plottier fue puesto a disposición del hospital de la localidad, por el colapso del sistema de salud que atraviesa esa ciudad. La falta de información oficial del Ministerio de Salud provincial generó un revuelo en la comunidad educativa al filtrarse una circular interna de la escuela.

La información fue confirmada por dirección de la institución educativa, Ada Cifuentes, la directora explicó que el personal de salud utilizará la galería, la cocina y los baños de la escuela pero desconoce para qué será utilizado y que mañana recibirá una notificación oficial al respecto.

Desde la municipalidad de Plottier informaron que la escuela va a ser utilizada como call center para seguimiento de los pacientes contagiados. No se va a utilizar para internación de personas con síntomas leves de coronavirus que no pueden realizar el aislamiento en sus casas. Para recibir a los pacientes covid-19 se confeccionó La Casa del Encuentro, un lugar del Obispado que se utiliza para realizar retiros espirituales. El lugar fue acondicionado con camas, pero no funciona porque no hay recursos humanos para atender a los pacientes, según afirmaron fuentes del municipio.

Cifuentes expresó su molestia porque se filtró una imagen de la circular interna que envió la secretaria de la escuela a todo el personal que realiza labores en ese edificio. “Circuló por todo Plottier y llegó Neuquén y era una información interna”, afirmó.

La comunicación tenía como único objetivo informar al personal de la escuela que no se acercaran a la institución.

Cifuentes comentó que autorizó la utilización de la escuela “desde el punto de vista humano”, por pedido del director del Distrito Regional X, quien a su vez recibió la orden desde el Consejo Provincial de Educación. Hoy se realizaron tareas de desinfección y mañana viernes se presentarán los responsables de salud.