Pobre atención a los usuarios

Neuquén

Tanto la DGR como la Cooperativa limitan la atención al público que asiste, ya que solo atienden a un número acotado de asistentes, llegando hasta un cierto número del ticket o sin entregar números después de una cierta hora. Y esto se produce mucho antes de que finalice el “horario de atención”. Me sorprende que el defensor del pueblo no haya tomado la iniciativa, de oficio, de modificar esta situación que es abusiva para los vecinos.

Los bancos, la AFIP, la Municipalidad y otros entes atienden en el horario, llegue la cantidad de usuarios/clientes que llegue.

Esta media es hasta poco inteligente. No atender a gente que viene en su mayoría a abonar tasas, impuestos y facturas… ¡Y no me vengan con que no tienen gente!

Gabriel Sartorelli

DNI 20.891.956