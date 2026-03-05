Gran Corrida de Cipolletti: horarios y puntos de entrega de las remeras para la edición 2026

Con la 40ª edición de la tradicional prueba atlética a punto de realizarse, el municipio confirmó el cronograma para retirar las camisetas de la «Corrida de Cipo» del fin de semana y la conferencia de prensa para los deportistas presentes en la ciudad.

Para la actividad con gran cantidad de atletas inscriptos y la aglomeración de vecinos de la ciudad y localidades cercanas, se decidió dar horarios y lugares específicos para el retiro de elementos para la carrera acorde a cada disciplina.

Para la coordinación entre la organización junto a todos los participantes, la entrega se realizará el día previo a la carrera. Los horarios y sedes estarán pactados para el sábado 6 de marzo.

Horarios y lugares para la entrega de camisetas

Entrega de remeras y kits de 10 km: sala de Visuales del CCC. Viernes de 18 a 23 hrs. y sábado de 9 a 15 hrs.

Entrega de remeras para 4 km y para Mascotas: sobre la calle Fernández Oro y Belgrano. De 18 a 23 hrs.

Conferencia de prensa presentación corredores profesionales sobre calle Fernández Oro y 25 de Mayo. 20 hrs.

Schiavi y Ortega en Cipolletti visitarán Cipolletti para una charla futbolera

En la misma fecha se determinaron las charlas por las visitas de El “Flaco” Rolando Schiavi, histórico defensor de Boca Juniors, y Ariel “Burrito” Ortega , ídolo de River Plate. Ambos emblemas del superclásico argentino se presentarán sobre el escenario de calle Fernández Oro y 25 de Mayo.

Ambas figuras iniciarán el acto a las 21 hrs, para dar una charla abierta sobre fútbol, experiencias y anécdotas entre ambos jugadores con pasado en Europa y los grandes del fútbol argentino.