Corrida de Cipolletti: el reconocimiento a Diego Zarba, creador de la prueba de atletismo con 40 años de tradición

Este fin de semana se realizará una nueva edición de la «Corrida de Cipolletti«. La competición cumple 40 años desde su fundación y para rememorar la historia, hoy inauguraron el museo que recorre su historia.

Durante el evento, además se reconoció a Diego Zarba, creador y fundador de la carrera celebrada en Cipolletti.

Para conmemorar el aniversario 40 de la Corrida Ciudad de Cipolletti le otorgó una distinción al fundador de la competición. Zarba solo pudo competir en dos ediciones pero estuvo detrás de la organización y en cada inicio de las 40 fechas.

Diego Zarba, fundador de la «Corrida de Cipo» (Foto: Florencia Salto)

El homenaje a Diego Zarba, el creador de la Corrida de Cipolletti

El fundador de la tradicional Corrida de Cipolletti recordó los inicios de la competencia y valoró el crecimiento que tuvo a lo largo de las décadas.

“Tengo el título de creador de la corrida de Cipolletti y he estado a cargo de la organización durante más de 25 años”, señaló al repasar su vínculo con la prueba atlética que se convirtió en uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

Zarba destacó también el trabajo colectivo que permitió sostener la carrera a lo largo del tiempo. “Compartí con este tremendo grupo de trabajo que luego ha continuado y ha seguido mejorando lo que iniciamos”, expresó, y agregó que llegar a los 40 años del evento le genera una gran emoción por la cantidad de recuerdos que trae consigo.

Al recordar las primeras fechas, explicó que la magnitud del evento era muy distinta a la actual. “Las primeras ediciones fueron muy pequeñas al lado de esto. La primera fue con apenas 75 corredores”, contó, al tiempo que recordó que la largada se realizaba en la histórica Avenida España.

Según relató, desde el inicio el acompañamiento del público fue clave para que la competencia creciera año tras año. “Había un marco hermoso de público que siempre acompañó y fue creciendo hasta lo que es hoy, este fenómeno con miles y miles de participantes”, afirmó.

Zarba recordó que en algunos momentos pudo vivir la carrera desde el lugar de corredor. “En algún receso en mi cargo me tocó correrla y vivirla desde adentro, disfrutándola muchísimo, aunque solo fueron dos veces”, señaló. Y concluyó: “Después, por supuesto, no he faltado a ninguna. Las he disfrutado siempre de la primera a la última y espero poder seguir muchos años más disfrutándolas”.