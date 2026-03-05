Cipolletti estrena el Museo de la Corrida: un viaje por los 40 años del gran hito deportivo

Cipolletti empieza a latir al ritmo de su evento más emblemático. Este jueves 5 de marzo, a las 8:30, la ciudad inauguró formalmente el Primer Museo Histórico de la Corrida, una propuesta que busca homenajear las cuatro décadas de la prueba atlética más importante de la región.

La cita fue en la Sala de Visuales delComplejo Cultural Cipolletti (CCC), en Fernández Oro 57. Allí, los vecinos y visitantes se encontraron con una recopilación nostálgica y técnica de lo que significa «La Corrida» para la identidad rionegrina.

La muestra fue diseñada como un recorrido cronológico que permite ver la evolución del evento desde sus inicios hasta la actualidad:

El muro de las remeras: Una exhibición con los diseños de todas las ediciones anteriores (un clásico para los coleccionistas).

Una exhibición con los diseños de todas las ediciones anteriores (un clásico para los coleccionistas). Galería fotográfica y audiovisual: Imágenes históricas de las largadas más masivas y los atletas de élite que pasaron por el circuito.

Imágenes históricas de las largadas más masivas y los atletas de élite que pasaron por el circuito. Archivo de medallas: El registro de los premios que miles de cipoleños guardan en sus casas.

La muestra permanecerá abierta con entrada libre y gratuita hasta el domingo 8 de marzo inclusive.

Leandro Domini, director general de Deportes de la Municipalidad, explicó que el mayor desafío fue reconstruir el archivo histórico, ya que gran parte del material se encontraba en manos de la comunidad.

«Lo difícil fue configurar ese rompecabezas y que la gente traiga sus recuerdos. La Corrida es un orgullo de la ciudad y todos nos guardamos un pedacito; todos tenemos una remera histórica o algún recuerdo de nuestra participación», señaló el funcionario.

El Congreso de la Actividad Física se suma a la agenda de la Corrida de Cipolletti

Casi en simultáneo con la apertura del museo, el Complejo Cultural se convertirá en un centro de formación. A las 9:00 arranca el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social, que ya batió récords con más de 500 inscriptos.

Médicos, kinesiólogos y profes de educación física de todo el país participarán de las charlas que se repartirán entre el teatro del CCC y el Complejo Deportivo Municipal durante el jueves y viernes.

La inauguración de este espacio es el puntapié inicial para un fin de semana que promete ser récord. Con el museo como punto de encuentro, Cipolletti calienta motores para la gran largada de la 40° edición, reafirmando su lugar como la capital del deporte en la Patagonia.