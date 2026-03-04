Mapa | Llega la Corrida de Cipolletti: dónde están los cortes y en que horario comienzan este fin de semana
Con la 40ª edición de la tradicional prueba atlética a punto de realizarse, el municipio confirmó el cronograma de desvíos para el viernes 6 y sábado 7 de marzo.
La municipalidad de Cipolletti, junto a la dirección de Tránsito informaron las calles que sufrirán cortes este viernes 6 y sábado 7 de marzo en el marco de la 40° edición de la gran Corrida de Cipolletti.
Para la actividad con gran cantidad de atletas inscriptos y la aglomeración de vecinos de la ciudad y localidades cercanas, se decidió obstruir calles y acceso que estarán intervenidos por la carrera.
En el lugar actuará un gran operativo policial junto a inspectores municipales en el sector del predio ubicado en Pacheco y Rivadavia, donde se concentrarán las principales actividades.
Mapa de los cortes de calles: viernes 6
El viernes 6 de marzo, entre las 16 y las 20, se realizarán cortes definitivos como parte del operativo previo a la competencia. Las interrupciones alcanzarán las esquinas de Fernández Oro y 25 de Mayo; Belgrano y San Martín; y Villegas y Fernández Oro.
Los cortes serán preventivos y los únicos en el día previo al inicio de actividades
Mapa de los cortes de calles: sábado 7
Para la fecha de carrera, el sábado 7 distintas calles sufrirán cortes para un correcto desarrollo de las actividades. Diversas calles serán interrumpidas con sus respectivos horarios.
El operativo se desplegará desde las 7 hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del domingo. En una primera etapa habrá restricciones en Pacheco (carril norte) y Lisandro de la Torre; y en Rivadavia y Sor Juana Inés de la Cruz.
A partir de las 12 se sumará el cruce de Mengelle e Yrigoyen.
Por la tarde se concentrarán los cierres principales vinculados a las largadas. La prueba familiar, prevista desde las 19.30, implicará el corte total desde Alem hasta Sáenz Peña.
Para la competencia élite con inicio a las 20.30, se extenderá la interrupción hasta Alem y Manuel Estrada, afectando el corazón del recorrido.
Cortes parciales y momentáneos
Durante la hasta hasta la noche, cerca de 25 calles tendrán cortes de tránsito momentáneos con el pasar de los deportistas. Estos estarán vigentes aproximadamente desde las 18.00 a 21.00 hs.
Estos cortes se darán en los accesos y empalmes con las calles 9 de Julio y Mariano Moreno: Don Bosco; Belgrano; Córdoba ; Uruguay; Brentana; Villegas; 25 de Myao; entre otras.
Desde el municipio solicitaron circular con máxima precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo de la gran corrida.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar