Mapa | Llega la Corrida de Cipolletti: dónde están los cortes y en que horario comienzan este fin de semana

La municipalidad de Cipolletti confirmó las calles cortadas por el evento (Foto: gentileza)

La municipalidad de Cipolletti, junto a la dirección de Tránsito informaron las calles que sufrirán cortes este viernes 6 y sábado 7 de marzo en el marco de la 40° edición de la gran Corrida de Cipolletti.

Para la actividad con gran cantidad de atletas inscriptos y la aglomeración de vecinos de la ciudad y localidades cercanas, se decidió obstruir calles y acceso que estarán intervenidos por la carrera.

En el lugar actuará un gran operativo policial junto a inspectores municipales en el sector del predio ubicado en Pacheco y Rivadavia, donde se concentrarán las principales actividades.

Mapa de los cortes de calles: viernes 6

El viernes 6 de marzo, entre las 16 y las 20, se realizarán cortes definitivos como parte del operativo previo a la competencia. Las interrupciones alcanzarán las esquinas de Fernández Oro y 25 de Mayo; Belgrano y San Martín; y Villegas y Fernández Oro.

Los cortes serán preventivos y los únicos en el día previo al inicio de actividades

Mapa de los cortes de calles: sábado 7

Para la fecha de carrera, el sábado 7 distintas calles sufrirán cortes para un correcto desarrollo de las actividades. Diversas calles serán interrumpidas con sus respectivos horarios.

El operativo se desplegará desde las 7 hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del domingo. En una primera etapa habrá restricciones en Pacheco (carril norte) y Lisandro de la Torre; y en Rivadavia y Sor Juana Inés de la Cruz.

A partir de las 12 se sumará el cruce de Mengelle e Yrigoyen.

Por la tarde se concentrarán los cierres principales vinculados a las largadas. La prueba familiar, prevista desde las 19.30, implicará el corte total desde Alem hasta Sáenz Peña.

Para la competencia élite con inicio a las 20.30, se extenderá la interrupción hasta Alem y Manuel Estrada, afectando el corazón del recorrido.

Cortes parciales y momentáneos

Durante la hasta hasta la noche, cerca de 25 calles tendrán cortes de tránsito momentáneos con el pasar de los deportistas. Estos estarán vigentes aproximadamente desde las 18.00 a 21.00 hs.

Estos cortes se darán en los accesos y empalmes con las calles 9 de Julio y Mariano Moreno: Don Bosco; Belgrano; Córdoba ; Uruguay; Brentana; Villegas; 25 de Myao; entre otras.

Desde el municipio solicitaron circular con máxima precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo de la gran corrida.