Podoroska venció a la 9° del mundo y avanza en Australia

Después de un 2020 soñado en el que alcanzó las semifinales de Roland Garros, Nadia Podoroska arrancó el 2021 en la misma sintonía y hoy se destacó al ganarle a la N° 9 del ránking mundial.

La argentina venció a la checa Petra Kvitova por 5-7, 6-1 y 7-6 (9-7) en casi dos horas y media de juego y avanzó a los cuartos de final WTA 500 Yarra Valley Classic de Melbourne, antesala del Australian Open.

Her second win over a Top 10 player 🤩@nadiapodoroska outlasts the No.4 seed Kvitova, 5-7, 6-1, 7-6(7).#YarraValleyWTA pic.twitter.com/nu5qd1T1HM