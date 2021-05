Podoroska y el triunfo más importante de su carrera: venció a Serena Williams

Nadia Podoroska concretó hoy el triunfo más importante de su carrera en el Masters 1000 de Roma, al superar a la estadounidense Serena Williams por 7-6 (8-6) y 7-5, en el partido de segunda ronda.

Williams, de 39 años, es ganadora de 23 títulos de Grand Slam y es considerada como una de las mejores tenistas de todos los tiempos.

Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 44 del ranking mundial de la WTA, concretó su victoria ante Williams (8) en una hora y 59 minutos de juego en la cancha central del Foro Itálico, en Roma. El partido fue muy peleado como lo demuestra el tanteador, pero Nadia mantuvo la solidez de su saque para quedarse con la victoria en sets corridos.

A third career Top-10 win for 🇦🇷 @nadiapodoroska!



Battles through to the last 16 in Rome, defeating Serena Williams 7-6(6), 7-5.#IBI21 pic.twitter.com/wwmwSxoXVZ