Polémica en Allen luego de que Anses atendió en la Unidad Básica del PJ

Ayer comenzó la atención de Anses en la Unidad Básica del PJ en Allen . Foto de Facebook.

Ayer desde Anses se comenzó a realizar atenciones en los barrios en el marco de la pandemia por el coronavirus. Sin embargo en Allen se generó una polémica ya que desde el organismo eligieron la Unidad Básica del Partido Justicialista para asistir a los vecinos del barrio Norte.

Luciano Delgado, titular de Unidad de Atención Integral de Roca, dialogó con RÍO NEGRO y defendió que se haya brindado atención en el local partidario peronista.

“Nosotros necesitamos estar al lado de la gente, no hacemos política barata. El PJ fue el primero que ofreció un lugar. Si mañana viene el PRO o Juntos y pone a disposición su local yo voy trabajar allí y abrir un punto de acceso”, expresó el funcionario.

Ayer comenzó el programa Anses barrio por barrio que tiene como fin abrir 50 puntos de accesos virtuales entre Roca, Cervantes y Allen.

“Tomando nota de que un 40% de la población está fuera del sistema digital, la UDAI General Roca lanza otro programa exclusivo. Se trata de facilitadores de Acceso a Anses Virtual. El vecino va a la iglesia, merendero u otra organización social que sea punto de acceso a Anses Virtual, y el facilitador le hace el trámite así esa persona no se queda afuera del sistema”, detallaron.

Para esto el organismo empezó la capacitación de los facilitadores de puntos de acceso a Anses Virtual.

En Allen el programa en el barrio Norte comenzó en la Unidad Básica del PJ donde ayer se atendieron a 110 vecinos detalló Delgado.

Sin embargo la elección del lugar fue cuestionada por otros partidos políticos y por la misma intendenta Liliana Martín. “Los servicios previsionales de ANSES no pueden manejarse partidariamente, deben llevarse a cabo institucionalmente, como corresponde”, expresó la mandataria.

Por su parte el titular de la UDAI de Roca argumentó que se debe buscar “que los partidos políticos no sean mala palabra, reivindiquemos la democracia”.

“No estoy yendo a repartir bolsas de comida sino hacer trámites para que una persona pueda cobrar su asignación o hacer su jubilación. Ayer una señora después de un año de comenzar su trámite fue al PJ, consultamos y le salió la jubilación y se fue chocha. Le ahorramos el viaje de tener que ir a Roca con esta pandemia”, sostuvo.

“Estamos incentivando desde Anses este tipo de atención para que los vecinos se queden en su barrio, es un esfuerzo enorme lo que estamos haciendo. Todas las semanas vamos a un barrio distinto. No veo que es lo polémico, sería polémico si me instalo en una casa donde se hacen cosas que no se tienen hacer”, expresó Delgado.